Harri Tiido: kirjeldus kolmandast Vene impeeriumist

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all üks düstoopiline kirjeldus kolmandast Vene impeeriumist, kus kõik kolm balti keelt keelustatakse seadusega ning eestlased ja lätlased veetakse sunniviisil Kaug-Itta, kus nad venestatakse.

Aastal 2007 avaldas Boriss Jeltsini aegne Venemaa duuma asespiiker ja Euraasia liikumise poliitnõukogu liige Mihhail Jurjev raamatu pealkirjaga "Kolmas impeerium. Venemaa sellisena, nagu ta peaks olema".

Tegemist on kirjeldusega Venemaast, nagu see autori arvates peaks käesoleva sajandi keskpaigaks välja kujunema. Autori poolt on see mõeldud olema utoopia ehk see, mis peaks olema. Tavatarbija vaatevinklist on tegemist antiutoopia ehk siis düstoopiaga. Üpris räige lugemine ja seda üle 600 lehekülje.

Bush Kolmas kapituleerus

Kasutasin ise aastal 2019 üllitatud väljaannet, millele lisatud eessõna Mihhail Leontjevilt, keda osad lugejad ehk mäletavad Vene telekanalitest: selline paadialuse välimuse ja ütlemisega tegelane, kes nüüdseks saanud tasuva PR-ameti Rosneftis ja kes hiljuti jäi silma nähvatusega ajakirjanike aadressil, et kes te sellised üldse olete, et ma teiega rääkima peaksin.

Kuid see selleks. Leontjev märgib oma eessõnas uuemale väljaandele sama, mida on märganud ka mitmed vaatlejad. See raamat on väljamõeldis, kuid kohati on seda lugedes tunne, nagu loeks päevauudiseid. Ega asjata ei nimetanud paljud vene ajakirjanikud pärast 2014. aasta sündmusi seda raamatut Kremli lemmikuks.

Põhja-Osseetia ja Abhaasia annekteerimine oli seal juba ette kirja pandud, nagu ka Krimm ja seni veel õnneks toimumata Ukraina hävitamine. Tegemist on väljamõeldud Ladina-Ameerika ajaloolase Alvaredo Branko dos Santose õpikuga Vene ajaloost, kirja pandud aastal 2054. Kirjeldatakse Venemaa arengut alates 2006. aastast. Kirjeldatu lõppaastaks olla juba kinnistunud Venemaa kui Kolmanda Impeeriumi roll paralleelselt Kolmanda Rooma omaga.

Praeguseks juba möödanikuks kujunenud sündmused on küll pisut ekslikud. Autor väidab, et Vladimir Taastaja, Putin siis, eristamaks teda Vladimir Juudasest, Leninist, on aastaks 2012 taastanud valdava osa Teisest Vene Impeeriumist ehk siis Nõukogude Liidust.

Esimene impeerium oli seega Tsaari-Venemaa. Ning et siis loobub ta võimust. Teadupärast nii ei läinud ja Vladimir otsustas end põlistada Vene troonile. Kuid poliitilised mõtted on tal samad kui raamatu kohaselt tema järglaseks tõusnud Gavriil Sokolovil, lisanimega Suur. Tema olevatki Kolmanda Impeeriumi rajaja.

"Gavriil Suur olla helistanud rakettide teelesaatmise järel USA presidendile ja teatanud, et tollel on 20 minutit tingimusteta kapituleerumiseks."

Võimul olnud Gavriil Suur kuni aastani 2030, aga see ei ole tähtis. Tähtsam on see, millega ta väljamõeldud ajalukku läks. Nimelt andnud Venemaa aastal 2019 tuumarakettidega löögi USA pihta. Gavriil Suur olla helistanud rakettide teelesaatmise järel USA presidendile ja teatanud, et tollel on 20 minutit tingimusteta kapituleerumiseks. Ja Bush Kolmas ollagi kapituleerunud.

Järgnes võiduparaad Moskvas Punasel Väljakul, kus lisaks alistatud Ühendriikide sõjaväelastele lohistati rahva eest läbi ka USA aheldatud liidrid. Igaühel nimesilt kaelas.

Maailm olevat raamatu kirjutamise ajaks 12-aastase sõja järel jagunenud viieks tsivilisatsiooniks. Venemaa loomulikult esikohal, hõlmates kogu ala Vaiksest ookeanist Atlandi ookeanini. Teiseks Ameerika Föderatsioon, mis hõlmab nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikat, kuid kuuletub Venemaale. Lisaks Islamikalifaat ja Taevaalune Vabariik ehk Hiina. Nende vahel mahub veel ka India Konföderatsioon, millel aga erilisi tulevikuväljavaateid ei ole.

Mis meist saab?

Mida näeb Jurjev toimuvat meie kandis, Euroopas ja Baltimaades? Kõigepealt annekteeritakse ja venestatakse kõik Euroopa riigid, kellega sõlmitakse relvajõul ka vastavad lepingud.

Ukraina ja Poolaga on asi lihtne: nood ei nõustu ja lömastatakse. Kolmele Balti riigile aga mingit lepingut ei pakuta. Impeerium on nimelt arvamusel, et neid rahvaid ei ole tegelikult kunagi olemas olnudki, neil ei ole isegi oma relvajõude ja kõik, mis neil on, on neile antud, kaasa arvatud tähestik.

Seetõttu kuuluvad eestlased, lätlased ja leedulased likvideerimisele. Leedulastele võimaldatakse siiski mingi edasi eksiteerimine, kuid vene keeles ja uute kohanimedega. Kõik kolm balti keelt keelustatakse seadusega. Eestlased ja lätlased veetakse aga sunniviisil Kaug-Itta, kus nad venestatakse. Kohale võivad jääda ainult venelased.

Venemaal enesel ja seejärel kogu impeeriumis kuulutatakse välja seisuslik ühiskond, kus kõrgeimal kohal on opritšnikud ehk siis vägivalla haldajad. Nemad ja teine seisus – vaimulikud – makse ei maksa. Kõik kulud katab ülejäänud elanikkond. Raamatus on ühiskonna ülesehitus esitatud üsna detailselt, aga ei hakka seda siin ümber jutustama.

Mida sellest kõigest arvata? Noh, et jaburdus, aga mõttelaad on praeguse Venemaa liidrite poolt ju tunnustatud ja kasutusele võetud, lihtsalt ei jõuta tegutseda nii nobedalt kui raamat aastal 2007 pakkus.

Prantslane markii de Custin kirjutas 19. sajandi esimesel poolel, et kui Venemaal püsida troonil 20 aastat, siis võib terve mõistuse säilitada vaid ingel või geenius. Praegune liider on pukis juba rohkem, kui see ajaraam ette näeks.

Ja näiteks opritšnikute teema on Venemaal nähtav mitte ainult Vladimir Sorokini raamatus "Opritšniku päev", vaid ka natse, retse ja üldse rašiste ühendava Irboska klubi üllitistes ja aruteludes. Ivan Julma aeg on Venemaal praegu paljude poolt ihaldatav. Nagu kogu mõttesuund "novoje srednevekovje" ehk uus keskaeg. Sellest räägitakse ka läänes, aga see on juba eraldi jutt.

