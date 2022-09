Katar annab väidetavalt jalgpalli MM-i ajaks loa õlut müüa

Katar lubab piletiga MM-ile saabunud fännidel osta õlut staadionit ümbritseval ja piletiga sissepääsu eeldaval alal kolm tundi enne avalööki ja ühe tunni jooksul pärast lõpuvilet, kuid mitte mängu ajal ega tribüünidel, ütles turniiri plaane tundev allikas.

"Õlut saab siis, kui väravad avanevad ehk kolm tundi enne avalöögi algust. Kes õlut tahab, see saab. Ja siis ka staadionilt lahkudes tund aega pärast lõpuvilet," rääkis allikas.

Lisaks lubatakse võistluse ametlikul õllemüüjal Budweiseril 29-päevase turniiri igal päeval kella 18.30–1.00 õlut serveerida peamise fännitsooni piirkonnas Doha kesklinnas, ütles allikas.

Tänavune jalgpalli MM on esimene, mis peetakse moslemiriigis, kus on range alkoholikontroll. See paneb ürituse, mida sponsoreerib suur õllebränd ja seostatakse sageli rohkelt õlut tarbivate fännidega, korraldajad keerulisse olukorda

Varasematel MM-turniiridel pakuti fännitsoonides õlut terve päeva.

Tänavused jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad 20. novembrist kuni 18. detsembrini. Tavapäraselt peetakse jalgpalli MM suvel, kuid see otsustati seekord aasta lõppu tõsta suvel Kataris valitseva kuumuse tõttu.