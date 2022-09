Venemaa võib gaasitarneid Euroopasse veel mitu korda kärpida

Voliniku sõnul ei õnnestu Venemaal aga Euroopa Liidult edasiste tarnekärbetega midagi välja pressida, kuna Euroopa Liit on kärbeteks valmis.

"On võimalik, et Venemaa, mis teatavasti kasutab gaasi- ja naftavarusid väljapressimisrelvana, isegi kui neil pole muud valikut, kui müümata jäänud gaas ära põletada; on võimalik, et Venemaa kärbib tarneid algaval hooajal," ütles Gentiloni.

"Kui nii läheb, on säästumeetmed praegusest veel olulisemad, aga ma pean ütlema, et me kõik teame, et oleme enda varustamisega üsna hästi hakkama saanud, sest 80 protsenti hoidlatest on täis. Ka tarnijate valikut oleme suurendanud. On tõsi, et mõni Euroopa riik on mõnest teisest rohkem hädas, kuid üldiselt oleme minu arust kõik üsna hästi varustatud isegi Vene gaasirelva äärmusliku kasutamise puhuks," sõnas ta.