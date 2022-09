Uus mobiilirakendus aitab eesti keele hääldust lihvida

Vähem kui nädal aega tagasi valmis Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi teadlastel keeleõpperakendus SayEst. Võrreldes teiste seesuguste keeleõppeäppidega võimaldab SayEst eesti keele õppijal harjutada täis- ja kaashäälikute hääldust ning annab teadlastele sisendit ka keeleõppe parandamiseks ja arendamiseks.

Hääldusnäidetele eelnevad paariminutilised õppevideod iga täis- ja kaashääliku hääldamisest eraldi. Eesmärgiks on anda õppijale videote ja näidete kaudu aimdust, kuidas vokaalid ja konsonandid ning nende kombinatsioonid eesti keeles kõlavad. Samas loob rakendus võimaluse arendada ka keelealalist teadustööd, ütles eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur Anton Malmi.

"Meie eesmärk on uurida seda, kuidas inimesed räägivad, millised on need põhilised vead, mida nad eesti keelt hääldades teevad. Kui kasutaja annab nõusoleku, siis saame koguda nende häälsalvestusi, mis nad teevad rakenduse ajal harjutustes ja kasutada siis seda hiljem teadustöös," ütles Malmi.

Teaduri sõnul on seesugusest mobiilirakenduses turul puudujääk. Nii koolitundides kui ka muudes keeleõppeklassides- ja rakendustes keskendutakse peamiselt sõnavarale ja grammatikale. Sõnade hääldus, selle juhendamine ja tagasiside on jäänud aga vaeslapse rolli.

"Me näemegi oma rakendust kui lisavahendit õpetajatele. Oleme õppevideoid tutvustanud õpetajatele ja nad on neid kasutanud oma tundides. Nüüd saavad nad õpilastele anda tunnis võimaluse teha läbi lühikesi harjutusi," rääkis Malmi.

Tartu Aleksander Puškini kooli õpilastest on sel õppeaastal 30 protsenti ehk ligi 180 last ukraina päritolu. Kooli direktor Alina Braziulene ütles, et sihtrühma silmas pidades on keelerakendus hea abimees, mis aitab ehk ka eestikeelsesse keskkonda paremini sulanduda. "See rakendus on kasulik ukrainlastele, kellele eesti keeles hääldamine on raske. See sobib ka kohalikele, kes on huvitatud sellest, et teada keelt veelgi paremini või tunda end paremini eesti keelt rääkides, kui neil on aksent. Kui ma tean, et ma perfektselt räägin, siis võib-olla ma olen julgem ka ja edukam ühiskonnas siis," ütles Braziulene.

Lisaks Malmile on rakenduse väljatöötamisse panustanud ka teadlased Katrin Leppik ja Pärtel Lippus. Rakendus töötab Androidi platvormil, see on tasuta ja seda saab kasutada olenemata õppija emakeelest; kasutajaliides on inglise ja vene keeles.