Paasi karjääri saatus otsustatakse tõenäoliselt valitsuses

Kohalike elanike arvates ei sobi Paasi kaevandus elamute ja mõisate lähedale looduskaunisse ja matkajate seas populaarsesse kohta. Lahemaa rahvuspargi külje alla plaanitava karjääri vastu saadeti keskkonnaametile 18 kirja enam kui 200 ettepanekuga, mis paistsid silma oma sisukusega. Ka Haljala rahvamajas peetud rahvakoosolekul osales saalis ja veebi teel üle saja inimese ning koosolek kestis neli ja pool tundi.

"Tavaliselt kui tagasisidet tuleb, siis tuleb selline lühike – me ei soovi oma piirkonda sellist asja –, olgu siis tegemist tehase või karjääriga. Aga selle piirkonna eripära on see, et inimesed põhjendasid oma arvamusi ja seisukohti ning selle üle on väga hea meel," ütles keskkonnaameti ringkonnamajanduse osakonna keskkonnakorralduse büroo juhataja Helen Manguse pärast Viru-Nigula

Kavandamiseks väljastab lube keskkonnaamet, kuid kuna kohalike vastuseis on suur, siis ennustab amet, et Paasi karjääri asjus langetab otsuse valitsus. Kaevanduse arendajad osaühingust Kivikandur loodavad vastuse saada nelja aasta pärast, kuid keskkonnaameti hinnangul võib aega kuluda kauem. Esialgu läheb paar aastat keskkonnamõjude hindamiseks.

"Seejärel me jätkame kaevandusloa menetlusega, saadame kaheks kuuks taotluse kohalikule omavalitsusele. Kohalikul omavalitsusel on õigus anda keelduv, nõustuv või tingimuslik seisukoht. Nähes, milline on rahva seisukoht, siis ma prognoosin, et see tuleb keelduv. Siis me peame küsima uuesti nii keskkonnaministeeriumilt kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt arvamust. Ja kui nad ütlevad, et riigi huvi on suur, siis me pöördume vabariigi valitsusse," ütles keskkonnaameti ringmajanduse osakonna maapõuebüroo juhataja Martin Nurme.

Paasi lubjakivikarjäär hakkaks paiknema 51 hektaril. Arendajad taotlevad keskkonnaluba 30 aastaks. Ehituslubjakivi kaevandatav varu on taotletav alal kokku 2,590 miljonit kuupmeetrit, sealhulgas ülalpool põhjaveetaset 846 000 kuupmeetrit ja allpool põhjaveetaset 1,744 miljonit kuupmeetrit.

Keskkonnaamet on andnud võimaluse saata täiendavalt kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi keskkonnamõju hindamise programmi kohta kuni 15. septembrini. Algul oli see tähtaeg 16. august.

Esimest korda uuris OÜ Kivikandur võimalust Paasis kaevandust rajada juba üle kümne aasta tagasi, kuid ka 2009. aastal tabas neid kohalike elanike vastuseis.