Aatomiagentuur tahab Zaporižžija tuumajaama ümber turvatsooni

IAEA teatas oma raportis, et on Zaporižžija tuumajaama seisundi pärast jätkuvalt tugevalt mures. Eelmine nädal toimunud visiidi käigus tuvastati mitmes tuumajaama osas kahjustusi, sh kahjustusi reaktorihoonete ligi.

New IAEA report on the nuclear safety, security and safeguards situation in #Ukraine.

Includes findings from our ongoing Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.

https://t.co/Qy45ajMcxE pic.twitter.com/BnrxBscYSS