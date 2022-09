Saks: ilmselgelt on Venemaal mingis lõigus kaitse kokku kukkunud

Tundub, et viimasel ööpäeval toimunud Ukraina vägede pealetung Harkivi oblastis tuli Vene vägede jaoks ootamatult ning ukrainlaste pealetungi kiirus näitab, et mingis lõigus on Vene vägedel kaitse kokku kukkunud, ütles "Ringvaates" kaitseekspert Rainer Saks.

Meedias kajastatud Ukraina vägede pealetung Harkivi oblastis tundub vaatamata sellele, et Vene allikad on sellele võimalusele varem viidanud, tulnud okupatsioonivägede jaoks ootamatult või vähemalt üllatusena, nentis Saks.

Tema hinnangul on ukrainlaste edu taga varasem pealetung Hersoni piirkonnas.

"Skeem, mida räägitakse, kuidas Ukraina on toimetanud, et kuulutati välja suur pealetung Hersoni juures, seda suure kisa ja käraga, ja see tuligi. Venemaa viis Hersoni juurde vägesid valdavalt Harkivi piirkonnast, sest Venemaa jaoks on väga oluline Dnepri läänekallast Hersoni juures hoida, et tungida Odessa peale. Nüüd alustasid ukrainlased pealetungi Harkivi peale, olles sidunud Vene väed ära Hersoni juures ja purustades sillad. Selle üle on spekuleeritud, seda on teinud ka Vene allikad, aga tundub, et nad ei ole selleks siiski valmis olnud," rääkis Saks.

Saksa sõnul näitab ukrainlaste edu, et mingis lõigus on Venemaa kaitse kokku kukkunud.

"Ukrainal on õnnestunud tungida väga sügavale Venemaa kontrollitud aladele. Aga see on alles esimese ööpäeva lugu, ja kui jätta kõrvale see, kui Venemaa väed põgenesid Kiievi juurest, siis ükski teine Ukraina vastupealetung ei ole toimunud sellise tempoga siiamaani selles sõjas," märkis Saks.

Saksa sõnul pole Venemaa suutnud praegu Ukraina vägede vastupealetungidele reageerida.

"Nende ilmselge plaan oli vastuseks sellele Hersoni rünnakule aktiveerida väed Donbassis ja katsuda sealt peale tungida. Seda ei ole kahe nädala jooksul juhtunud. Nüüd uus pealetung – see tähendab, et venelased peavad hakkama oma vägesid ümber jagama. Nad on just sealt väed ära viinud teistesse suundadesse osaliselt, ja nüüd hakata neid tagasi tooma – Vene vägede ühendusteed on palju pikemad kui ukrainlastel," lausus Saks.

Saksa sõnul peab siiski arvesse võtma, et Ukraina kolmapäevane pealetung on mõnevõrra riskantne ettevõtmine.

"See territoorium, mille nad on hõivanud, ei ole veel julgestatud – ja ma loodan, et seal ei tule tagasilööke, et nad täpselt teavad, mida nad teevad. Me näeme järgmise kahe-kolme päeva jooksul seda, kas Venemaa suudab kuidagi reageerida Ukraina viimase kolme nädala väga jõulistele pealetungidele," ütles Saks.