Karus: Ukraina pealetung korraga Hersoni ja Harkivi juures on hästi planeeritud operatsioon

Karus rääkis "Ukraina stuudios", et kui Ukraina on pikka aega pidanud reageerima Vene sõjaväe erinevatele tegevustele, siis nüüd on riigi relvajõud haaranud taktikaliselt ise initsiatiivi.

"Seda on alati hea vaadata. Sest kui me tuletame meelde veebruarikuud, märtsikuud, aprillikuud, kui paljud inimesed ennustasid, et Ukraina kohe-kohe kukub kokku, siis Ukraina on tõestanud, et suure kaitsetahtega ja üksustega korraliku ringikäimisega on võimalik oma maad kaitsta. Ja mitte ainult kaitsta, vaid ka teha seda, sooritades ise väga julgeid vasturünnakuid," rääkis ta.

Relvaabi on tema sõnul võimaldanud Ukraina vägedel hakata vastast kurnama.

"Viimase pooleteise-kahe kuu jooksul me oleme näinud seda, kus relvaabi on andnud ukrainlastele väga palju võimalust hakata Vene üksusi kurnama läbi logistika ründamise, läbi juhtimispunktide ründamise. Ja kindlasti ka kaitselahingud, mis küll Ukraina jaoks on tulnud väga kõrge hinnaga, on ilmselgelt lagundanud vastase koospüsimist piisavalt palju selleks, et nüüd oleks see hetk, kus sa saad oma reservid käiku lasta ja tegelikult hakata kasutama neid nõrkusi, mis on selle kuue kuu jooksul välja tulnud," selgitas brigaadikindral.

Karus ütles, et kuigi osade kommentaatorite hinnangul oli vastupealetung Hersoni juures Ukraina pettelöök, et alustada operatsiooni Harkivi ümbruses, siis tema hinnangul toimivad need käsikäes.

"Herson ja kogu lõuna on Ukraina jaoks väga tähtis, sest seal asuvad kõik sadamad ja lõunas Vene väegrupeeringu kas lüüasaamine või selle tagasi surumine tähendab seda, et tegelikult ukrainlastel tekib võimalus hakata ohustama Musta mere laevastiku eksistentsi Sevastoopolis. See omakorda tähendab seda, et kui maismaalahingud hakkavad sinna lähedale jõudma või ukrainlastel tekib võimalus selleks, siis venelased peavad oma Musta mere laevastiku tegelikult viima ära oluliselt ida poole, mis kõik halvendab Musta mere laevastiku võimalusi takistada näiteks Ukrainal ka viljaveo või üldse kogu oma riigi ekspordi taastamist," lisas ta.

Karuse sõnul on Ukrainal riigi lõunaosas olnud keerulisem pealetungi alustada, kuna seal on Vene vägedel tugevad kaitseliinid. Samas on Kiiev tema hinnangul teadlikult mänginud selle peale, et Vene väed teaksid, et Ukrainal on vaja lõunaosa kätte saada.

"Venelased on väga selgelt selle välja lugenud, esimesed rünnakud algasid sealt ja oodatigi nüüd natukene seda, et kus tekib see võimalus, et sa saad kuskilt mujalt selle löögi n-ö sisse anda ehk et Venemaa vägede jaoks tekiks dilemma, millega nad nüüd täpselt tegelema peavad," ütles Karus.

"Ei pruugi olla tegu pettusega, vaid pigem hästi, järkjärguliselt planeeritud ja korralikult läbi viidud operatsiooniga," lisas ta.

"Kas selle tulemus on operatiivtasandi üllatus või võit? Praegu ma ütleks, et mõlemal suunal endiselt need tegevused, mida me näeme, ma veel nimetaksin neid taktikalise tasandi õnnestumisteks. /.../ Kui me nüüd vaatame ühe brigaadi pealetungi vahemaad, mida ta suudab edukalt ise läbi viia, siis see on maksimum 100 kilomeetrit. Praegu on Ukraina brigaadid jõudnud väga selgelt Harkivi juures selle piiri peale, mis tähendab seda, et kui ukrainlastel tõesti on plaan olemas minna sügavamalt ja hakata tekitama operatiivtasandiefekti, siis me peame nägema kas mehaniseeritud või soomusbrigaadide järgi liikumist ehk need, kes võtavad eesmistelt brigaadidelt lahingu üle," rääkis Karus.

Tema hinnangul peaks Ukraina relvajõud sellesse faasi juba liikuma. "Kui me vaatame seda, et esimene suur sissemurre on kestnud juba rohkem kui 72 tundi, siis tegelikult nüüd on see aeg, kus peaksid hakkama tagant reservid peale liikuma selleks, et hakata edundama kogu kättevõidetud tegevust."