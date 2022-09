Suri Suurbritannia kuninganna Elizabeth II

Kuninganna Elizabeth II suri Šotimaal Balmorali palees, kuhu saabus ka tema perekond.

"Kuninganna suri täna pärastlõunal rahulikult Balmoralis. Kuningas ja tema abikaasa jäävad Balmorali ja naasevad homme Londonisse," teatas sotsiaalmeedias Suurbritannia kuninglik perekond.

Kuninganna tervis halvenes viimasel ajal ning ta jäi neljapäeval arstide järelevalve alla.

Elizabeth II sündis 1926. aasta 21. aprillil. Ta sai kuningannaks 1952. aasta 6. veebruaril pärast oma isa, kuningas George VI surma.

Tänavu 9. mail täitus Elizabeth II ametisse astumisest 70 aastat ja 92 päeva ning ta möödus seni kolmandal kohal olnud Liechtensteini vürstist Johann II. Sel puhul korraldas ta 70. valitsusaasta pidustused, mis kestsid 5. juunini. Kõige kauem on monarhina ametis olnud Prantsuse kuningas Louis XIV, kes valitses riiki 72 aastat ja 110 päeva.

Elizabeth II valitsemisajal toimus Briti impeeriumi dekoloniseerimine Aafrikas ja Aasias. Elizabeth II juhtimisel tekkis Suurbritannias kaasaegne monarhia ja kuninglik perekond hakkas regulaarselt suhtlema meediaga.

Elizabeth II hoidis eemale aktiivsest poliitikast. 2015. aastal sai temast kõige kauem ametis olnud Briti monarh. Varem oli selles ametis kõige kauem olnud Elizabeth II vanavanaema kuninganna Victoria.

Elizabeth II astus troonile, kui riigi peaminister oli Winston Churchill. Tema alluvuses töötas kokku 15 peaministrit.

Lisaks Suurbritanniale oli Elizabeth II veel 14 riigi riigipea. Nende riikide hulgas on ka Kanada ja Austraalia.

Kuninganna surm tähendab seda, et uus riigipea on prints Charles, kellest saab kuningas. Tal on voli valida endale uus valitsejanimi, eelduste kohaselt saab temast kuningas Charles III. Uue kuninga kroonimistseremoonia toimub mõned kuud pärast kuninganna matuseid. Charlesi senine Walesi printsi tiitel läheb üle prints Williamile.