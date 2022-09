Suurbritannia uus riigipea on Charles III

Uus Ühendkuningriigi kuningas võttis endale tiitli Charles III, vahendab BBC.

Värskel monarhil oli võimalik valida ka teisi nimesid, kuna tema täispikk nimi on Charles Philip Arthur George.

Suurbritannia troonipärijaks saab nüüd Charles III poeg William, kellest saab Walesi prints alles kuninga otsusega. Williamile pärandub ka Cornwalli hertsogi tiitel ning tema naisest saab Cornwalli hertsoginna.

Tõenäoliselt kuulutatakse Charles ametlikult kuningaks laupäeval St Jamesi palees Londonis.

Monarhi vahetusega muutub ka Ühendkuningriigi hümn. Kui seni kutsus hümn alates 1952. aastast ülesse "jumal hoia kuningannat" (god save the queen), siis nüüd on hümnis sõnad "jumal hoia kuningat" (god save the king).

Uue kuninga kroonimistseremoonia toimub tõenäoliselt mõned kuud pärast kuninganna matuseid Westminster Abbeys, kus on kroonitud ligi 40 briti monarhi alates William vallutaja kuningaks kroonimise tseremooniast 1066. aastal.

Charles III saab olema ka endiseid Briti koloniaalalasid ühendava Rahvaste Ühenduse (Commonwealth of Nations) juht, kuhu kuulub 56 iseseisvat riiki.

Samuti saab Charlesist 14 erineva riigi riigipea.