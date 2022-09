Lävepakuküsitluste järgi juhivad Rootsi üldvalimistel sotsiaaldemokraadid

Valitsusse kuuluvate sotsiaaldemokraatide toetus on küsitluste järgi 29,3 protsenti.

Stockhomis viibiv ERR-i korrespondent Kadri Põlendik rääkis "Aktuaalses kaameras", et üllatusena on lävepakuküsitluste järgi 20,5-protsendilise toetusega Rootsi Demokraadid ning nende kannul 18,8 protsendiga Mõõdukad.

"Nad mõlemad on parempoolse bloki esindajad, mis tähendab, et parempoolsetel erakondadel on päris suur toetus. Aga öelda, kumb pool ikkagi võidab, kes valitsuse moodustab, on veel raske, sest teada on ainult lävepakuküsitlused ja siiani on olnud vahe tasavägine," rääkis Põlendik.

Tema sõnul olid valimiskampaanias kesksed teemad elektri hind ning tervishoid. Rootsis on aga ka mure jõuguvägivalla pärast.

"See on oluline teema, millega peavad peavad erakonnad, kes valitsuse moodustavad, kindlasti tegelema hakkama. Nüüd küsimus ongi selles, kes mis teemal kõige intensiivsemalt räägib ja sellest sõltub ka see, mis teemad fookusesse saavad," rääkis Põlendik.