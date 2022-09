ERR Stockholmis: parem ja vasak tiib on päev enne valimisi võrdses seisus

Rootsis toimuvad pühapäeval korraga nii kohalikud kui ka parlamendivalimised. Koroonakriis, Ukraina sõda ja energiakriis on teinud rahva rahulolematuks, mistõttu peavad praegu võimul olevad sotsiaaldemokraadid kõvasti pingutama, et parlamendis ülekaal säilitada.

Pühapäevastel valimistel võistlevad Rikstagi kohtade pärast kaks vastandlikku blokki, kelle toetus on nii tasavägine, et praegugi pole veel selge, millise suuna Rootsi järgmiseks neljaks aastaks valib.

Valimistulemus otsustatakse just sellistes piirkondades, kus elavad tavalised Rootsi inimesed, kellele on oluline, et elekter oleks odav, et tervishoid toimiks ja tänavatel poleks vägivalda. Nende probleemidega lubavad laias laastus tegelda kõik erakonnad.

"See on pigem võitlus selle pärast, kes kontrollib narratiivi – kas parem või vasak tiib. See on olnud kampaania tegemisel palju olulisem, kui need teemad, millest räägitakse," ütles ajalehe Aftonbladet poliitikatoimetaja Andres Lindberg.

Kaheksa aastat valitsenud sotsiaaldemokraatidele vastandub konservatiivide blokk eesotsas moderaatidega. Veel laupäevalgi näitasid arvamusküsitlused kahele blokile üsna võrdset toetust.

"Ma olen valimisi jälginud 20–30 aastat ja need on kõige raskemini ennustatavad valimised, mis ma näinud olen. Kõik on vihased, debatid on väga keevalised ja see on Rootsi puhul pisut ebatavaline," nentis Lindberg.

Konservatiividele annavad jõudu juurde paremäärmuslikud Rootsi demokraadid, kelle immigratsioonipoliitika on viimaste uuringute järgi meeltmööda igale viiendale Rootsi valijale. Samas ei taha konservatiivse bloki teised parteid näha neonatsi taustaga erakonda valitsuses.

"Kuid samas moderaadid tasakesi õpetavad Rootsi demokraate välja, kuidas riiki juhitakse, valmistavad ette nende ametnike kaadrit riigijuhtumiseks," ütles endine diplomaat Eimar Rahumaa.

Rootslastel meeldib varakult valimas käia ja nii on paljud juba oma hääle andnud.

"Sotsiaaldemokraadid ütlevad, et nad teevad palju, aga tegelikult nad räägivad palju. Nad ei tee eriti midagi ja ma väga pooldan moderaate. Nad on palju karmimad ja jõuguvägivallaga võitlemisel peabki karm olema," lausus moderaatide valija Peter.

"Väga raske on valida, sest mulle ei meeldi üldse ükski partei ja ma kardan Rootsi demokraate. Ma pelgan, et valituks osutunud parteid teevad ikkagi koostööd demokraatidega," ütles Katarina, kes valis üksikkandidaadi.