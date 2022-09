Rootsis on pühapäeval valimispäev

Olgugi, et õige valimispäev on pühapäeval, toimus ka eelhääletamine ja laupäeval tuli mõnes paigas, näiteks Göteborgis, pea kaks tundi järjekorras oodata, et hääletama pääseda.

Seni on antud ligikaudu 2,5 miljonit eelhäält, mis on 10 protsenti rohkem kui eelmisel valimistel samal ajal.

Ka erakondade juhid tegid veel viimaseid pingutusi valijaid võita. Valijatega kohtuti nii Stockholmis kui ka Göteborgis ja Malmös.

Sotsiaaldemokraatide peaminister Magdalena Andersson tegi kampaaniat Rootsi heaoluühiskonna kvaliteedi parandamise, taastuvenergia kasutuselevõtu ja kuritegevuse vastu võitlemise teemadel ning loodab pikendada oma partei kaheksaaastast valitsemisaega.

Tema peamine rivaal on Ulf Kristersson konservatiivsest Mõõdukate parteist. Kristersson lubab maksukärpeid, paremaid koole, rohkem tuumaenergiat ja üha leviva jõuguvägivalla kaotamist.

Neil valimistel on aga erilises hoos Rootsi demokraatide juht Jimmie Åkesson. Erakonna peamisteks teemadeks valimistal on praeguste võimulolijate ebaõnnestunud elektri- ja energiapoliitika. Samuti märgib Åkesson, et Anderssoni valitsuse all suureneb sisseränne.

Åkessoni juhitavad Rootsi Demokraadid on aga tõusnud Sotsiaaldemokraatide järel suuruselt teiseks parteiks. SVT/Novuse reedene baromeeter näitab Rootsi Demokraatide toetuseks 21,2 protsenti, Sotsiaaldemokraatide 30 vastu.

Sisuliselt on Rootsi Demokraadid kohad Mõõdukatega vahetanud ja teinud kiire spurdi. Mõõdukatele annaks oma hääle 17 protsenti küsitletuist.

Siiski tuleb meeles pidada, et Rootsi Demokraadid olid Mõõdukatest eespool ka 2018. aasta viimases valmisteelses küsitluses, kuid valimisööl said Mõõdukad siiski protsendi võrra rohkem hääli.

Kui aga vaadata võimalikke koalitsioone, siis Ulf Kristerssoni Mõõdukate võimalik valitsuskoalitsioon koos Kristlike Demokraatide, Vasakpartei ja Rootsi Demokraatidega saab küsitlustes 49,4 protsendilise toetuse. Sotsiaaldemokraatide liidri Magdalena Anderssoni võimalik valitsus koos Vasakpartei, Mõõdukate ja Keskparteiga saaks 49,7 protsenti.

Valmiskünnise ehk neli protsenti ületavad ka Liberaalid ja Rohelised.

Hääletamine lõpeb õhtul kel kaheksa, mille järel algab häälte lugemine. Lõplik valimistulemus selgub esmaspäeval.