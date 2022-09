Galerii: Keskerakond korraldas Toompeal meeleavalduse

Meeleavaldusel said sõna Keskerakonna esimees Jüri Ratas, raudteelaste ametiühingu juht Oleg Tšubarov ja Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. Lauluga lõi meeleolu Erich Krieger.

Meeleavalduse tingis Keskerakonna teatel rahulolematus peaminister Kaja Kallase tegevusetusega olukorras, kus Eestis on neli kuud järjest olnud inflatsioon rohkem kui 20 protsenti.

"Valitsus on olnud pealtvaataja rollis ega ole astunud konkreetseid samme olukorra parandamiseks. Löögi all on inimeste toimetulek, töökohad ja ostujõu vähenemine," ütles Karilaid, lisades, et tuleb astuda samme vältimaks sotsiaalmajanduslikku katastroofi.