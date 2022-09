Uuring: maailmas kannatab kaasaja orjuses umbes 50 miljonit inimest

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) avaldas esmaspäeval uuringu, mille kohaselt kannatab maailmas kaasaegse orjapidamise mitmesuguste vormide all umbes 50 miljonit inimest.

Pandeemia tõttu langesid paljud inimesed vaesusesse ja miljonid inimesed sattusid kaasaegsesse orjusesse, vahendas Bloomberg.

Pandeemiast tingitud piirangute tõttu kaotasid paljud inimesed oma töökoha. Paljude töötajate tingimused halvenesid. Inimesed sattusid võlaorjusesse ja pidid minema sunnitööle. ILO aruande kohaselt halvendavad inimeste olukorda veel kliimamuutused. Samuti on maailmas üha rohkem sõjalisi kokkupõrkeid, vahendas Bloomberg.

Paljud inimesed peavad sunniviisiliselt töötama keskmise ja kõrge sissetulekuga riikides. Suurem osa täiskasvanute sunniviisilisest tööst toimub teenindus-, töötleva tööstuse ja põllumajanduse sektoris.

"Kaasaegne orjus on vastand säästvale arengule. Kuid 2022. aastal toetab see endiselt meie globaalset majandust. Kriiside süvenemise ajal on nende inimõiguste rikkumise lõpetamiseks vaja poliitilist tahet," märkis orjusevastase fondi Walk Free asutaja Grace Forrest.

Uuringus leitakse, et võõrtöölised peavad rohkem tegema sunnitööd ning naistel on suurem tõenäosus sattuda füüsilise ja seksuaalse vägivalla ohvriks.