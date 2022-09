Keskkonnaminister Kallas RMK raiemahtusid praegu ei vähenda

Kallas ütles ERR-ile, et Eesti kaugkütjad on väga suurte väljakutsete ees ning hakkepuidu hind on kõrgel. Samas rõhutas ta, et pikas plaanis peaks raiemahud, muuhulgas ka riigimetsa raiemahud, langema.

"Aga ajutiselt me oleme uuesti võtnud kasutusele põlevkivi. Ajutiselt me peame võib-olla tegema mingeid otsuseid seoses metsa raiemahu suurendamisega. Need on kõik seotud sellega, et hetkel me ei ela tavapärases ajas," märkis keskkonnaminister.

Järgmise nädala neljapäeval arutatakse RMK raiemahtusid valitsuses. Vaidlus nende üle sai hoo sisse eelmise aasta novembris, kui üle-eelmine keskkonnaminister Tõnis Möder riigimetsa harvesteridel hoo maha võttis.

Kui läinud aastal raiuti riigimetsa enam kui 11 000 hektaril, siis selleks aastaks kärpis Mölder raielanke 9880 hektarile. Möldri erakonnakaaslane ja mantlipärija Erki Savisaar aga lubas masinatele uuesti vatti anda. Tema käskkiri lubas RMK-l raiuda 10 886 hektaril.

Värske valitsuskoalitsioon leppis kokku, et minister üksi enam niisuguseid otsuseid langetada ei tohiks. Kallase sõnul on tal valmis memo, kus tutvustatakse kolme võimalikku lahendust. Neist üks on siiski eelistatum. "Me pigem näeme, et see maht võiks jääda tänastele tasemetele," sõnas Kallas.

Tema sõnul mängivad otsuses olulist rolli nii üraskikahjud kui energiakriis. "Pigem tahaks männi raiet vähendada ja teisi vajadusel hakke ja biomassi saamiseks kasvatada. Summa summarum ta jääks tänasesse mahtu," märkis Kallas.

Ministri sõnul hinnatakse RMK raiemaht üle vastavalt olukorrale. "Oleme valmis seda muutma ka aastasiseselt," lisas Kallas.