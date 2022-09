KRA peadirektori konkursile laekus üks avaldus

Esmaspäeval lõppenud konkursile kaitseressursside ameti (KRA) peadirektori ametikohale laekus ainult üks avaldus. Konkurss pälvis tähelepanu sellega, et kandidaatidelt nõuti õigusalast magistrikraadi, mis on praegusel juhi kohusetäitjal.

"Eilseks tähtajaks laekusid dokumendid ühelt kandidaadilt," ütles riigikantselei kommunikatsiooninõunik Diana Lorents teisipäeval ERR-ile.

"Tippjuhtide valiku komisjonis on KRA peadirektori konkursi dokumendivoor praeguse plaani järgi 21. septembril, siis otsustatakse konkursi edasine käik," lisas ta.

Postimees kirjutas laupäeval, et kui ameti viimase peadirektori Marlen Piskunovi kandideerimise ajal nõuti KRA juhikandidaadilt kolmeaastast juhtimisalast kogemust ja "piisavat haridust", siis praegusel konkursil nõutakse kandidaatidelt õigusalast magistrikraadi ja sellele nõudele vastab praegune peadirektori kohusetäitja.

"Täna otsib amet uut direktorit konkursiga, millel asutuse eluga kursis olevate allikate hinnangul pole erilist mõtet: olemasolev kohusetäitja, kaitseväeteenistuse osakonna juhtaja ja endine advokatuuri liige Anu Rannaveski on ilmne soosik ja vastavalt tema haridusele nõutakse nüüd ka konkursil õigusalast magistrikraadi," seisis Postimehes.

Kaitseressursside ameti peadirektori vastutusalasse kuulub ajateenistusse ja tegevteenistusse kutsumise ja kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise korraldamine, avalikkuse teadlikkuse tagamine riigikaitse olemusest, kaitseministeeriumi valitsemisalale tervikliku personaliteenuste osutamine ning panustamine oma vastutusvaldkonna õigusraamistiku kujundamisse, selgub peadirektori töökuulutusest.

Kaitseministeeriumi endine asekantsler Meelis Oidsalu väitis augustis korduvalt, et konkursid kõrgemate riigiametnike kohtadele on sageli fiktiivsed, kuna võitja on juba ette teada. Enda kinnitusel teadis Oidsalu kolmel korral asekantsleriks kandideerides juba ette, et saab selle koha.