Riigisekretär: kaitseressursside ameti juhi valimine jätab suunatud konkursi mulje

"Kui konkurss algas, juhtisime me kaitseministeeriumi tähelepanu, et õigusalase hariduse nõue tekitab kuvandi, et see on suunatud konkurss. Aga kaitseministeerium jäi endale kindlaks, et seda nõuet on sellele kohale vaja. Aga ma olen täiesti nõus, et selline mulje jääb," ütles Peterkop ETV saates "UV faktor".

Esmaspäeval lõppenud konkursile kaitseressursside ameti peadirektori ametikohale laekus ainult üks avaldus. Konkurss pälvis tähelepanu sellega, et kandidaatidelt nõuti õigusalast magistrikraadi, mis on praegusel juhi kohusetäitjal.

Postimees kirjutas laupäeval, et kui ameti viimase peadirektori Marlen Piskunovi kandideerimise ajal nõuti KRA juhikandidaadilt kolmeaastast juhtimiskogemust ja "piisavat haridust", siis praegusel konkursil nõutakse kandidaatidelt õigusalast magistrikraadi ja sellele nõudele vastab praegune peadirektori kohusetäitja Anu Rannaveski.

Piskunov lahkus märtsikuus ootamatult KRA peadirektori kohalt ning ameti juhi kohusetäitjaks määrati Anu Rannaveski. Rannaveski on töötanud kaitseministeeriumis ja selle valitsemisalas alates 2011. aastast. Viimased neli aastat on Rannaveski juhtinud kaitseväeteenistuse osakonda, enne seda töötas ta neli aastat kaitseressursside ameti õigusosakonna juhatajana.

Kaitseministeeriumi endine asekantsler Meelis Oidsalu väitis augustis korduvalt, et konkursid kõrgemate riigiametnike kohtadele on sageli fiktiivsed, kuna võitja on juba ette teada. Enda kinnitusel teadis Oidsalu kolmel korral asekantsleriks kandideerides juba ette, et saab selle koha.