Klaar Aserbaidžaani-Armeenia konfliktist: ohvreid on palju

"See, kes, kus ja kuidas täpselt ründab, vajab alles selgitamist. Selge, et on olnud suhteliselt suuremahulised tulevahetused Armeenia-Aserbaidžaani piiril, kus on ka rohkesti hukkunuid. Ja see tähendab, et seekord on tegemist oluliselt suuremamahulisemate kokkupõrgetega, kui on olnud viimasel ajal pärast 2020. aasta sõda," rääkis Klaar, kes on EL-i eriesindaja Lõuna-Kaukaasias ja Gruusia kriisis.

Tema sõnul ei saa siiski veel täpselt öelda, kas ohvreid võib olla juba üle saja ning kui palju nende seas on tsiviilelanikke.

Klaari hinnangul ei saa siiski öelda, et Aserbaidžaan alustas rünnakut, kuna Armeenia liitlane Venemaa on Ukrainas raskustesse sattunud.

"Ma usun, et päris nii üks-üheselt seda seostada kindlasti ei saa. Ma arvan, et siin on pigem tegemist kohaliku dünaamikaga," rääkis ta. "Kohalik dünaamika seisneb selles, et pärast 2020. aasta sõda ei ole ju tegelikult jõutud lõplike lahendusteni, mis puudutab rahulepingut kahe riigi vahel, mis puudutab Karabahhi armeenlaste õigusi ja nende julgeolekut, ei ole kahe riigi vahelist piirilepingut, küsimused on lahtised transiidikoridorides – igasuguseid küsimusi on lahti," selgitas Klaar.

"Nii et selles mõttes on seal pinged õhus. Ja need pinged vahel tõusevad ja vahel vähenevad. Antud juhul on kindlasti asjaolu, et nendes küsimustes ei ole olnud viimase ajal märgatavat edasiminekut, tekitanud olukorra, kus pinged on kõrgemal, kui nad on olnud veel mõni aeg tagasi. Sellel on kindlasti mingi seos tänaste sündmustega," ütles Klaar.

Klaar tõdes, et kuna ta ei asu ise konfliktipiirkonnas, siis ka seetõttu ei saa ta täpsemalt öelda, mis järjestuses öised sündmused toimusid.

"Selge on see, et tulevahetus peab lõppema ja mingit sõjalist lahendust ei ole võimalik saavutada. Läbirääkimised on ainukene viis, kuidas saavutada püsiv rahu. See on see, mida meie kõige kõrgemal tasemel teeme. Täna hommikul kutsus Euroopa Ülemkogu president Charles Michel pooli üles tulema läbirääkimistelaua taha, sest see on ainuke mõeldav viis pingete leevendamiseks," rääkis EL-i esindaja Klaar.