Kannik: Aserbaidžaan soovib ilmselt oma piiritsooni kindlustada

"Armeenia kõige olulisem liitlane Venemaa on vägagi kinni ja hõivatud Ukrainas, jõudusid Venemaal on väga vähe ja see annab Aserbaidžaanile enesekindlust, et praegu on õige aeg oma soovide ja eesmärkide saavutamiseks," rääkis Kannik "Ringvaates".

"Ma väga kindlalt ei julge väita, aga ma oletan, et nende eesmärk on kindlustada oma piiritsoon, lükata Armeenia sõjaväeüksused piirist veidi kaugemale, et olla kindlad, et näiteks Armeenia suurtükivägi ei saaks omakorda Aserbaidžaani territooriumit rünnata. N-ö enda julgeoleku suurendamine," rääkis ta.

Kanniku sõnul ründas Aserbaidžaan Armeenia piiriala, mitte Mägi-Karabahhi sellepärast, et ta saavutas oma suuremad eesmärgid Mägi-Karabahhis juba 2020. aasta sügisel. "Praegu on oma positsioonide edasine kindlustamine," lisas ta.

Kannik ütles, et seekordne on keskmisest suurem konflikt, kuid lühiajaline. Tema hinnangul ei ole Aserbaidžaanil huvi konflikti laiendada.

"Ma ei usu, et nad tahavad tervet Armeeniat vallutada, neil pole sellist ambitsiooni nagu (Venemaa liidril Vladimir) Putinil oli Ukraina vallutada. Ma arvan, et seal käib positsioonide parandamine ja selliseid konflikte võib tulla küll veel ette," rääkis Kannik.