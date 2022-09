Armeenia: Aserbaidžaan ründas Vene piirivalvurite sõidukeid

Armeenia kaitseministeeriumi pressiesindaja Aram Torosjan teatas, et Aserbaidžaani relvajõud ründasid Venemaa piirivalvurite sõidukeid.

"Kella 15.00 seisuga on olukord Armeenia ja Aserbaidžaani piiril äärmiselt pingeline. Aserbaidžaani relvajõud ründasid Venemaa FSB sõidukeid, mis olid lahingutsoonis humanitaarmissioonil," teatas Torosjan.

Torosjani teatel jätkavad aserid Armeenia pommitamist. "Aserbaidžaan annab suurtükituld Armeenia rahumeelsete asunduste pihta. Kasutatakse droone. Aserbaidžaani relvajõudude üksused proovivad oma positsioone edasi nihutada," ütles Torosjan.

Armeenia meedia väidab, et Aserbaidžaani relvajõud pommitasid Vene FSB piirivägesid Ida-Armeenias asuvas Gegharkuniku piirkonnas.

Aserbaidžaani kaitseministeerium eitab Vene piirivalvurite ründamist.

"Armeenia poolt levitatud väited, et Aserbaidžaani ründas Venemaa relvajõudude sõidukeid, on vale ega vasta tegelikkusele," teatas Aserbaidžaani kaitseministeerium.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas kolmapäeval, et kokkupõrgetes on hukkunud 105 Armeenia sõjaväelast. Armeenia välisminister ütles Reutersile, et kokkupõrked võivad kasvada sõjaks.