Armeenia: Jerevan ja Bakuu jõudsid vaherahus kokkuleppele

"Tänu rahvusvahelise kogukonna kaasamisele on relvarahu osas jõutud kokkuleppele," teatas kolmapäeva hilisõhtul Armeenia julgeolekunõukogu sekretär Armen Grigorjan.

Grigorjan lisas, et vaherahu on kehtinud juba mitu tundi. Armeenia kaitseministeerium teatas varem, et tulevahetus piirialadel on lõppenud, vahendas Reuters.

Aserbaidžaani ja Armeenia järjekordne omavaheline konflikt puhkes teisipäeva varahommikul.

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan teatas kolmapäeval, et kokkupõrgetes on hukkunud 105 Armeenia sõjaväelast.

Bakuu teatas, et esimesel päeval sai surma 50 Aserbaidžaani sõjaväelast.

Venemaa parlamendi ülemkoja liige Grigori Karasin väitis uudisteagentuurile RIA, et vaherahu saavutati tänu Moskva diplomaatilistele jõupingutustele, vahendas Reuters.