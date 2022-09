USA föderaalkohus määras Trumpi uurimise juurde sõltumatu advokaadi

Föderaalkohtunik Aileen Cannon nimetas neljapäevase määrusega New Yorgi endise föderaalkohtuniku Raymond J. Dearie sõltumatuks advokaadiks, kes peab nüüd hakkama hindama Trumpi kodust konfiskeeritud dokumente. Ta peab tegema kindlaks, kas need dokumendid on kaitstud mis tahes privileegidega. Dearie't oli sellele ametikohale soovitanud Trumpi juriidiline meeskond. Justiitsministeerium nõustus tema määramisega, vahendas The Wall Street Journal.

Cannon andis korralduse võimaldada Trumpi advokaatidele juurdepääsu salastatud dokumentidele, kui see toimub sõltumatu advokaadi järelevalve all. Justiitsministeeriumi hinnangul sisaldavad need dokumendid tundlikku informatsiooni riiklikku julgeoleku kohta.

FBI otsis Trumpi Florida kodu eelmisel kuul. FBI võttis sealt kaasa 33 kasti dokumente, mis väidetavalt sisaldasid salastatud dokumente. USA-s nõuab seadus, et Valge Maja dokumendid läheksid rahvusarhiivi. USA võimud uurivad nüüd võimalikke rikkumisi, mis on seotud salastatud teabe kuritarvitamisega.

Cannon andis korralduse, et Trump peab katma täielikult sõltumatu advokaadiga määramisega seotud kulutused. Cannon nõudis, et dokumentide läbivaatamine toimuks "mõistliku hoolsusega" ja see tuleb lõpetada 30. novembriks.