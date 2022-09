Juškin: kõige tõenäolisemalt kukutavad Venemaa juhtkonna kindralid

"Muutusteks on ainult kaks võimalust. Kauem võtaks aega rahvaülestõus, aga reaalsem variant on sõjaline riigipööre," ütles Juškin ERR-ile. Tema sõnul on praegu näha, kuidas kindralid on hakanud väga teravalt sõna võtma, sest nad saavad aru, et sõjalise läbikukkumise eest Ukrainas tahetakse nemad patuoinaks teha. See aga tähendab errusaatmisi ja muid nende heaolu vähendavaid samme. "Nad juba väljendavad oma rahulolematust," tõdes analüütik sõjaväejuhtide kohta.

Samas on Venemaa omapära, et suured muutused toimuvad seal alati ootamatult, jätkas Juškin ning viitas sellele, et keegi ei osanud oodata ka 1991. aastal sellist pööret, nagu see juhtus.

"Venemaa eristub selle poolest, et seal toimub kõik hetkega. Ja see võib toimuda ühes vormis – mässuna, kui rahval pole enam süüa – või teises vormis, sõjalise riigipöördena, kui armee näeb, et neist tehakse patuoinas ja nad ei ole sellega nõus," rääkis ta.

Lisaks tähendab võimupööre sündmusi põhiliselt kolmes-neljas suuremas Venemaa linnas, ülejäänud maa elab sama moodi nagu ikka. Perifeerias elavad inimesed praegugi paljuski nii nagu sotsialismi ajal, ütles Juškin. "Miks inimestele meeldis Brežnevi aeg – aga seepärast, et kõik oli rahulik, ei olnud vapustusi, ei pidanud muretsema, kõik oli hästi – viina oli, peale hammustada kah, peod Rahvaste Sõpruse purskkaevu juures toimusid," rääkis ta.

Juškini sõnul pole Venemaal eliit kunagi pakkunud rahvale arenguteed, milles rahval oleks otsustav sõna: "Venemaal ei ole kunagi arutusele võetud ideed ühiskondlikust kokkuleppest, eliit ei mõtle sellest. Eliit on elanud oma elu, rahvas oma elu. Rahvale on tagatud minimaalne elustandard, aga rahvas annab eliidile õiguse valitseda. Nii on kogu aeg olnud ja on ka nüüd."

Russki Mir-i kadumine võib võtta 30–40 aastat

Küsimusele, kui kaua võib kesta Venemaa praeguse juhtkonna esitatav idee Vene maailmast (Russki Mir), millega nad põhjendavad oma imperiaalseid ambitsioone, tõdes Juškin, et see võib kaduda alles põlvkondade vahetusega.

"Nii kaua kui Putin ja tema lähimad kaasvõitlejad on elus, ei lähe nad kuhugi. See on ainuke idee, mis neid kõiki seob. Sest kui kaob Russki Mir ja sellega koos ka imperiaalne teadvus, siis on selle režiimi ja nende inimeste jaoks kõigel lõpp. Seetõttu ei kao see kuhugi. Ta läheb peitu, muudab väljanägemist, maskeerub, aga see on ainuke, mis toetab seda impeeriumi tunnet," rääkis analüütik.

Juškin viitas ka Briti ajaloolase Arnold Toynbee ütlusele, et impeerium sureb täpselt sel päeval, kui sureb viimane inimene, kes mäletas selle suurust: "Meil tuleb oodata veel 30–40 aastat, kui sureb see põlvkond, mis kannab endas impeeriumi ideed geenide tasemel."

Aitab Venemaa isoleerimine

Rääkides võimalustest, kuidas saaks Russki Mir-i võita, rõhutas Juškin selle kui imperiaalse kontseptsiooni isoleerimist.

"See tuleb peatada kõigil tasanditel – poliitilisel, kultuurilisel ja nii edasi. Tuleb maksimaalselt isoleerida, kuniks Moskvas valitseb imperiaalne Putin ja see, kes tema järel tuleb, sest ka tema ei hakka olema demokraat. See purk tuleb konserveerida, et see omas mahlas hauduks ja tuleks mingi lahendus," rääkis analüütik. "Seega ainult isolatsioon – ma ei näe mingeid muid variante – ainult sanktsioonid, sealhulgas ka kultuuri valdkonnas," lisas ta.

Venemaa lagunemise võimalused

Juškin rääkis ka stsenaariumitest, kuidas võiks Venemaa laguneda ning laiemalt Hiina rollist selles.

Esmalt puudutas ta Tšetšeeniat, mille liidri Ramzan Kadõroviga koos president Putin tema sõnul Venemaad valitseb.

"Praegu ei juhi Venemaad faktiliselt mitte Putin, aga juhib liit (Juškin kasutab sõna unia - toim.) Putin-Kadõrov. Putin maksab reparatsioone kaotuse eest Tšetšeenia sõjas, aga Kadõrov toetab teda. Tegelikult on Tšetšeenia ammu iseseisev riik, seal toimivad šariaadi seadused, kõik on teistmoodi," rääkis Juškin.

Praegu on Kadõrov suutnud kõik teised Tšetšeenia teibid (suguvõsad, hõimud – toim.), allutada, aga niipea, kui tema võim vankuma lööb, toimub Tšetšeenias plahvatus, rääkis Juškin. "Seal toimib ju veritasu põhimõte. Teised teibid maksavad Kadõrovile liidu eest Putiniga kätte," märkis ta.

"Seepärast – kui Kaukaasia plahvatab, aga ta plahvatab, kui plahvatab Tšetšeenia, tekib kalifaat merest mereni (Mustast merest Kaspia mereni – toim.)," jätkas Juškin.

Kaukaasiast itta jääv piirkond on aga juba praegu tihedalt Türgiga seotud, lisas Juškin. Türgi president Recep Tayyip Erdogan rahastab juba 20 aastat kogu turgi rahvaste kultuuri, lapsed õpivad juba koolis türgi keelt. Taastekib Turan, mis haarab endasse osa Kesk-Aasia vabariikidest, rääkis ta.

Hiina koloniseerib Siberit juba praegu

Hiina koloniseerib Siberit osaliselt juba praegu, tõdes Juškin. Putin on kahel korral andnud sealseid maid 99 aastaks Hiinale rendile.

"Aga Hiina kasutab neid maid ainult maavarade ammutamiseks, veab need – olgu see süsi või metsamaterjal – üle piiri, kus asuvad töötlemistehased. Nii et majanduslikult Hiina juba koloniseerib Siberit," rääkis ta .

Lisaks elab Amuuri jõe taga umbes 150 miljonit hiinlast, märkis ta. "Nii et seal on migratsioonisurve väga tugev," lisas Juškin. "Kaug-Idas elavad venemaalased räägivad, et kolmandik abieludest sõlmitakse juba hiinlastega."

Lisaks kolib praegu igal aastal umbes 150 000 inimest Siberist üle Uuralite elama Venemaa Euroopa-ossa.

Juškini sõnul räägivad hiinlased Siberist kui põhjaterritooriumist, suurest alast, kus on tohutult maavarasid, mida ei kasutata, kuna Venemaa ei suuda seda teha. "Hiinlased leiavad, et Venemaa ei suuda neid maavarasid kasutusele võtta, aga meie oleme töökad ja tahame neid ammutada, töödelda ja müüa maailmale, et maailm saaks paremini elada. See põhjaterritooriumite kontseptsioon juba toimib ja Hiina majanduslik ekspansioon toimib juba praegu, iga päev. Putin müüb selle maha, saab palju raha, aga see ongi koloniseerimine," kirjeldas analüütik.

"Venemaa lõpetab praegu aeglaselt oma eksistentsi. Sooviksin elada selle momendini, kui tekib Moskva suurvürstiriik ja suurvürst tuleb Eestisse külla," ütles Juškin naljatamisi.