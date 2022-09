Analüütik: taganemine Ukrainas kiirendab Venemaa mõju kahanemist

"Mulle tundub, et mitte ainult praegune taganemine, vaid juba sõja algus - Venemaa tungimine Ukrainasse - nõrgestas Venemaa positsioone nõukogude-järgses ruumis, kuna see oli paljude naabrite jaoks otsuseks, mida keegi ei toetanud," rääkis Gretski neljapäeval ERR-ile.

Gretski sõnul pani Venemaa naabreid muretsema juba see narratiiv, mida Putin kasutas Ukrainasse tungimisel - justkui legitiimsete julgeolekuhuvide kaitsmiseks, denatsifitseerimiseks, Donbassi elanike ja vene keele kaitseks.

"Loomulikult kajastus see nende riikide sisepoliitikas, loomulikult tundsid riigid, mis olid kunagi Nõukogude Liidu koosseisus ja mille rahvastikus on märkimisväärne venekeelsete osakaal, ennast ohustatuna," tõdes Gretski.

Eeldatav kaotus Ukrainas nõrgendab ja halvendab kindlasti veelgi Venemaa positsiooni nõukogude-järgses ruumis, mille märke on näha ka mujal endistes liiduvabariikides, ütles välispoliitika instituudi teadur.

Gretski tõi näiteks Kasahstani ja Kõrgõzstani vastuseisu sellele, et Kollektiivse Julgeolekuleppe Organisatsioon (ODKB) sekkuks Aserbaidžaani ja Armeenia vahelisse konflikti, kusjuures eelnevalt oli Kasahstani juhtkond just kohtunud Hiina juhtkonnaga.

"Usun, et nad kindlasti rääkisid sellest ja Hiina väljendas juba valmisolekut garanteerida Kasahstani territoriaalne terviklikkus ja suveräniteet. See tähendab, et Kasahstanis tunti pärast sõja algust Ukrainas nende asjade üle tõsiselt muret. See on absoluutne fakt," rõhutas Gretski.

Gretski prognoosis ka, et peagi tõusetub küsimus niinimetatud rahuvalvajatest Moldova separatistlikus Transnistrias, ligi 2000-mehelisest Vene sõdurite kontingendist. "Nad oleks juba ammu pidanud sealt lahkuma, aga Venemaa on alati leidnud ettekäändeid nende sinna jätmiseks. Usun, et lõpuks tõstatatakse ka see küsimus ja Vene sõdurite väljaviimine Moldovast saab ka osaks sellest trendist, mis iseloomustab Kremli positsioonide nõrgenemist nõukogude-järgses ruumis," rääkis teadur.

Gretski sõnul on see küsimus Moldova poliitilistes ringkondades praegu väga teravalt üleval ning pärast sõda on see üks esimesi teemasid, millele hakatakse tähelepanu pöörama.

"Aga tahaksin märkida veel ka seda, et kui me räägime Venemaa mõju nõrgenemisest Nõukogude Liidu järglasriikides, siis see ei alanud mitte sel aastal. Kui vaadata viimast 30 aastat, siis Venemaa osakaal paljude riikide – nii Moldova, Kasahstani kui Ukraina - väliskaubanduses on järk-järgult vähenenud, aga teiste maade nagu Hiina või Euroopa Liidu osakaal kasvanud. Ka see näitab Venemaa mõjukuse vähenemist naaberriikide suhtes," ütles Gretski.

Naastes Ukraina sõja juurde, kordas Gretski, et sealne taganemine on lihtsalt üks episood pikas protsessis, trajektooril, millel Venemaa praegune juhtkond liigub, püüdes säilitada oma kvaasiimpeeriumit, kontrolli selle üle, mida Venemaal nimetatakse oma mõju- või erihuvide sfääriks.

Gretski tõi näiteks ka ODKB, milles kogu eksisteerimise aja jooksul ei ole vastu võetud mitte ühtegi avaldust, milles kajastunuks ühine kooskõlastatud positsioon selle suhtes, mida Venemaa on teinud Ukraina suhtes.

"Kui ka nõukogude-järgse ruumi kohta on mingeid otsuseid tehtud, siis need ei ole kajastanud Venemaa seisukohta, mis räägib sellest, et need riigid ei toeta Venemaa välispoliitikat. Venemaa poliitilist mõjukus on üle hinnatud," tõdes Gretski.

Viimaseks viitas Gretski Venemaa püüdlustele Valgevenet alla neelata, mis Kremlil ka ei ole õnnestunud.

"1990. aastatel räägiti nende kahe poliitilisest ja majanduslikust integratsioonist ning allkirjastati lepinguid liitriigi loomisest ja 1990. aastate lõpus ja nullindate alguses räägiti ühisest rahast ning muust sarnasest. Aga [Valgevene valitseja Aleksndr] Lukašenko on jäänud omale kindlaks ning isegi vaatamata sellele, et Valgevene majandus sõltub tugevalt Venemaa subsiidiumitest, on tal ikkagi õnnestunud neutraliseerida Putini kõik katsed integreerida Valgevene Venemaa koosseisu," märkis Gretski.