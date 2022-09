Opositsioon: eelarve katab olulisemad valdkonnad, toetusi on aga vähe

Aabi sõnul on olulisemad valdkonnad eelarves lahenduse leidnud. Sinna kuuluvad peretoetused, elektrihindade tõusu leevendamine ja riigikaitsekulud. Väiksemas mahus ka palgatõusud.

"Küll aga ei ole me kuulnud midagi maksudest. Ka Isamaa rääkis kevadel, et tuleks langetada aktsiise. Kütusehinnad on jätkuvalt kõrged ja need kütavad ka teisi hindasid üles. Ja ka toiduainete käibemaks, mis võiks siiski kasvu ajutiselt aastaks langetada," rääkis Aab.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme pole rahul üldise viieprotsendilise palgatõusuga avalikus sektoris.

"Kahtlemata see inimesi avalikus sektoris rõõmustab, aga kui me mõtleme selle peale, et vaesumine on toimunud 25 protsenti ehk inflatsioon või hinnatõus on olnud 25 protsenti ja siis avaliku sektori palka tõstetakse viis protsenti, siis tegelikult on inimesed jäänud vaesemaks," sõnas Helme.

Helme jaoks on ebaselge, miks riik inimestele ja ettevõtetele rohkem toetusi ei maksa, kui on näha, et vajalik raha on eelarves olemas.

Jaak Aabi sõnul napib toetusi just energiamahukatele suurtootjatele. "Näiteks toiduainetetööstused on väga mures. Tõesti, ma ei tea, kas need uksed homme veel sulguvad, aga nii mõnedki ettevõtted võivad lõpetada, kui ei leita lahendusi nende toetamiseks," ütles ta.

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul tuleb kulutustega olla aga ettevaatlik, sest maksulaekumised on juba mitmendat kuud languses.

"Kui me nüüd mõtleme seda, et kiire hinnakasv aitab maksusid, maksulaekumisi parandada, siis mingil ajal tuleb ikkagi arvestada seda, et ka kulutused tõusevad, sest ei saa ju päris niimoodi olla, et inflatsioon kiirendab maksulaekumisi, aga mitte kulusid," rääkis Mertsina.

Mertsina lisas, et rohkete toetuste tõttu võib inflatsioon hoogu juurde saada. "Kui me nüüd paneme siia kõrvale kogu Euroopa Liidu, kus me teame, et valitsused tahavad praegu väga palju toetusi jagada, teha erinevaid investeeringuid, siis nüüd sellise kiire inflatsiooni kontekstis võib see anda inflatsioonile hoogu juurde."

Kui majandus jätkab langust ja makse laekub vähem, pole raha kulutusteks kuskilt võtta.

"Ma ei taha olla küll see kuri sõnumitooja, aga mulle tundub, et kõigi nende kulutuste taga, kui enam maksusid nii hästi ei laeku, on peidetud maksutõusud ja sellest võiks valitsuskoalitsioon ausalt rääkida," rääkis Aab.