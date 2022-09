Merepäästevõistluse võitis PPA laeva Kindral Kurvits meeskond

"Mängisime läbi päriselulisi harjutusi, millega meie merepäästjad võivad oma töös kokku puutuda. Meeskonnad sooritasid suurema osa harjutusi hästi ja tulemused olid küllaltki tasavägised. On hea meel näha, et nii kutselised merepäästjad kui ka vabatahtlikud on oma ala professionaalid," ütles võistluste peakorraldaja, PPA mereturvalisuse grupi arendusekspert Kristo Kotkas pressiteate vahendusel.

"Merepääste oskusi tuleb pidevalt arendada ja võistlus on hea viis tuua kokku meie veekogudel ohutust tagavad inimesed, et nad saaksid oma teadmisi kinnistada. Võistluste käigus tulevad reeglina esile ka erivõimekused, mis veel arendamist vajavad ning saame oma väljaõpet selle teadmise pinnalt täiendada," lisas Kotkas.

Võistlusel osales 15 võistkonda PPA-st, päästeametist ja vabatahtlikud merepäästjad. Kokku lahendati 15 võistlusala. Näiteks tuli anda esmaabi kannatanule, päästa inimest veest ning veesõidukist koos kannatanuga evakueeruda. Samuti kontrolliti võistkondade sidepidamise ja navigeerimise oskusi ning kustutati tuld ja koostati mereohutuse ennetussõnumeid. Võistluspunktid seati üles Viinistu sadamas, Mohni saarel ja merel.

Osalejate seast valiti ka parim meeskonnajuht, kelleks osutus Mehis Luus Toila Vabatahtlikust Merepäästest ning ergutusauhinna sai kohalik Pärispea vabatahtlike meeskond, kelle puhul hinnati nende aktiivsust, motiveeritust ja meeskonna potentsiaali. Transpordiamet tõi esile Narva kordoni meeskonna ja Tilgu vabatahtlikud, kes näitasid väga head navigeerimisoskust.

Võistlust korraldas politsei- ja piirivalveamet koostöös transpordiameti, Pärispea Vabatahtlike Päästeseltsi, naiskodukaitse, Saue Vabatahtliku Tuletõrjeühingu ning Eesti Vabatahtliku Mere- Ja Järvepäästega. Võistlus toimus juba seitsmendat korda, viimati pandi merepäästeoskused proovile 2019. aastal.