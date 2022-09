Autotootjad on kiibipuudusest taastunud

Euroopa Autotootjate Liit teatas reedel, et pärast 13 kuud kestnud langust tõusis uute autode müük Euroopas. Augustis registreeriti Euroopas 650 000 uut autot, aastataguse ajaga võrreldes on seda 4,4 protsenti enam. See jääb siiski pandeemiaeelsele müügile alla.

"Tuntav osa neid autosid on tellitud eelmise aasta sügisel, lihtsalt nüüd on tulemas. Kiibikriis on enam-vähem lahendatud. Sisepõlemismootoriga autosid võiks toota rohkem ja rohkem, aga teiselt poolt tuleb Euroopas ju ette CO2 kvoot," ütles Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) tegevjuht Arno Sillat.

Tootja jaoks tähendab see, et Euroopa Liit seob sisepõlemismootoriga autode tootmise sisuliselt elektriautode tootmisega. Sillat selgitas, et aastaks 2030 peavad kuni pooled uued autod olema elektriautod.

"Headel aastatel on müüdud Euroopas 16 miljonit uut sõiduautot. Viimase paari aasta tase on olnud 13 miljoni peal. Nõudlus on tegelikult olnud, kogu aeg on olnud autosid vajaka. Neid nüüd vähehaaval tuleb, aga nüüd see vajaka jäämine tõenäoliselt mõnevõrra suureneb elektriautodega, mille akusid ei suudeta vajalikus mahus täna veel toota."

Siiski vähemalt lähikuudel autotootjate taastumine tõenäoliselt jätkub ja seda tänu varem esitatud tellimustele.

"Eelmine talv energiahinnad lõid lõpuks sisse, aga oli lootus, et see läheb kohe mööda. Tellimuste laekumine eelmisel talvel ei olnud häiritud. Täna tellimusi natuke vähem, et kalkuleeritakse pikemalt, aga eks ka ooteaeg seab oma piirid."

Sillat hindas, et järgmise viie aastaga selgub, kas akude tootmine jõuab nõudlusele järele. Kuid akude toormaterjalide puudus on tõenäoline. Uute autode müük võibki tulevikus olla väiksem, kui üha enam noori loobuvad auto ostmisest.

"See ongi tänase päeva trend. See on kokkuhoid, et ma kasutan olemasolevaid lahendusi, et ma ei too uut autot juurde maailma. Ma kasutan ära ühistranspordi ja võimalused, mis on tekkinud – tõukerattad, jalgrattad või käin rohkem jala. Loomulikult see ei lahenda kõigile probleemi."

Kui autotootjad üritavad elektriautosid müüa pigem jõukamale kliendile, siis Sillat hindab, et sisepõlemismootoriga autod ei tohiks kõigele vaatamata oluliselt kallimaks minna.