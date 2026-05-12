Autovahetuse asemel kulutavad inimesed rohkem raha sõiduki remondile

Kuna registreerimistasu muudab uue auto ostmise kulukamaks, on kasvanud nende inimeste hulk, kes on valmis ka suuremate rikete korral autovahetuse asemel seda tuhandete eurode eest remontima.

Hiteh Autokeskuse tegevjuht Raul Põdersalu ütles ERR-ile, et keskmine autoremondi maksumus on märgatavalt tõusnud. Kui varem hoidsid inimesed remondi arvelt pigem kokku ega pidanud seda otstarbekaks, siis nüüd ollakse valmis auto parandamisele rohkem raha kulutama, et seda kauem kasutada.

"Varasemalt tehti vanemal autol hädapärane remont, et ülevaatusest läbi saada," lausus Põdersalu.

Kui kaubanduses on juba mitu aastat räägitud tarbijate hinnatundlikkusest, siis Põdersalu märkis, et autoremondi puhul ta seda ei tähelda.

"Vaadates praegu neid investeeringuid autodesse, siis küll ei näe, et inimesed oleksid kuidagi kokkuhoidlikumad," sõnas ta.

Põdersalu hinnangul on margiesindustel, kes teenindavad uuemaid autosid, tööd varasemast vähem, kuid neil, kes pakuvad mootorite remonti ja kalleid lahendusi, kus remondi hind võib küündida 5000 või 10 000 euroni, on tööd pigem juurde tulnud. Näiteks varem peeti mootori remonti mitteotstarbekaks ja pigem vahetati auto välja, nüüd aga võetakse ka mootoritöid sageli ette.

Topauto järelteeninduse juht Risto Seiler ütles, et möödunud aastal automüüjaid tabanud madalseis annab esinduste järelteenindustes tunda viivitusega, sest ostmata jäänud autode võrra jääb edasistel aastatel vähemaks ka hooldust vajavaid sõidukeid. Uute autode tänavune müügikasv annab end hooldusmahtude kasvus tunda seega alles paari-kolme aasta pärast, sest ka esimese aasta hoolduse maht on harilikult väike.

Seileri sõnul vahetab auto pärast viit aastat sageli omanikku ja uus omanik enam esindusse ei tule, kuna see on paratamatult natuke kallim.

"Ülejäänud remondid on meil enamjaolt garantiikorras, seepärast on raskem võrdlusmomente välja tuua," tõdes Seiler, kuid lisas, et kindlasti remonditakse autosid praegu rohkem, sest auto väärtus on suurem, arvestades, et uue ostmise puhul lisandub ka registreerimistasu.

Kliendid otsivad Seileri hinnangul soodsamaid töökodasid nii garantiiperioodil kui pärast seda. Ka hoolduste puhul on näha, et pakkumisi küsitakse eri kohtadest ja võrreldakse hindu. Sagedamini tuleb ette sedagi, et viivitatakse osa hooldustoimingute, näiteks salongiõhufiltri, mootorifiltri või ka süüteküünalde vahetusega, juhul kui läbisõit pole suur.

"Võimalusel püütakse mingeid kulutusi edasi lükata, pidades silmas auto läbisõitu ja vanust," kinnitas Seiler.

Kevad on autotöökodadele aktiivne aeg

Forss autokeskuse Tähesaju esinduse juhataja Raul Pappel ütles, et kuidas konkurentidel läheb, ta ei tea, sest keegi oma rasket perioodi reklaamima ei kipu, kuid kevad on autovahetuse, remondi ja üleüldse vuntsimise aeg, nii et praegu on arvatavasti kõigil tööd ees.

Pappeli sõnul peegelduvad automüügi langused ja tõusud ka remonditöökodade klientuuris – mullune autoturu madalseis tähendas kehvemat käivet ka töökodadele.

"Kindlasti oleneb ka ettevõttest, millised trendid kuskil käivad. Meil tehakse mootori remonti siis, kui seda on vaja teha," tõdes Pappel.

Tema hinnangul loevad kliendid raha hoolega, võib-olla rohkemgi kui varem, kuid auto on enamiku jaoks siiski tarbeese, mis peab sõitma ja liikuma. Pappelgi möönis, et kergekäeliselt inimesed praegu autot vahetama ei kipu.

Põdersalu oletab, et lisaks automaksule ja registreerimistasule, mis uute autode turu mullu kiratsema panid, on praegu vanemate autode töökorras hoidmise ja kasutamise põhjuseks ka see, et uute autode uued tehnoloogiad ei muuda sõidukeid paremaks.

"Paljud nõuded tulenevad keskkonnanõuetest ja autotööstuse jaoks on paras peavalu, et rikete tõenäosus suureneb," sõnas Põdersalu.

Ta märkis, et näiteks uuematel bensiinimootoritel on kübemefiltrid ja kui enne polnud bensiiniga sõitvatel autodel selliseid probleeme nagu diiselautodel, siis nüüd ummistuvad neilgi kübemefiltrid ja inimesed on sellega päris hädas.

"Elektriautodel on erinevad tarkvaravead. Vanem auto kipub olema töökindlam," tõdes Põdersalu.

Praktikale tulijaid peibutab nutimaailm rohkem kui töö

Varuosad on nii Pappeli kui ka Seileri kinnitusel kallimaks läinud, kuid Pappel märkis, et Eestis on varuosade turul nii suur konkurents, et isegi kui tehas hinda tõstab, see suuresti lõpptarbijale edasi ei kandu.

Seileri sõnul on maaletoojad korraldanud kampaaniaid, kus tehakse teatud vanusegrupi, enamasti pigem vanemate mudelite varuosi soodsamaks, aga suures pildis on hinnad pigem pidevalt väikses tõusus.

Omaette probleemiks on autotöökodadel töötajate leidmine. Seiler ütles, et viimastel aastatel on nad saanud väga palju taotlusi Topautosse praktikale tulla soovijatelt, kuid paljud, kellele see võimalus antakse, istuvad pigem telefonis ja neile peab pidevalt meelde tuletama, et nad vajalike töödega tegeleks.

"Neid peab hästi palju suunama, asjalikke pealehakkajaid on vähem. Nutimaailm kindlasti segab huvi ja teotahet," nentis Seiler.

Põdersalu nimetas töökäte puuduse põhjuseks põlvkondade vahetust, sest nooremad inimesed ei ole huvitatud või ka ei oska oma kätega paljusid asju teha.

"Otsitakse puhtamat tööd," lausus Põdersalu. "Füüsilised alad huvitavad noori järjest vähem. Kindlasti on töökodade vahel konkurents nende inimeste palgal hoidmiseks."

Pappeli sõnul püüab iga esindus pakkuda midagi, mis töötajaid hoiaks. Ta tõi esile, et mullu ei värvanud Tähesaju Forss ühtki töötajat, kuid kedagi ka ei lahkunud, sel aastal on aga juba uusi inimesi tarvis.