Ettevõtted universaalteenusele minnes leppetrahvidest ei pääse

Neljapäeval algatab riigikogu majanduskomisjon tõenäoliselt eelnõu ettevõtetele mõeldud elektri universaalteenuse kehtestamiseks. Universaalteenuse valivad ettevõtjad oma fikseeritud pakettidest ilma leppetrahvita ei pääse.

Selles, et kuni 50 töötajaga või kuni 10 miljoni eurose käibega ettevõtted saavad osa elektri universaalteenusest, leppisid valitsuspoliitikud kokku läinud nädalal. Ettevõtlusminister Kristjan Järvan kiidab, et vastav eelnõu valmis rekordkiirusel.

Ka menetlemine käib jooksusammul, juba neljapäeva hommikul on see riigikogu majanduskomisjonis ning lõuna ajal valitsuses hinnangu saamiseks.

"Koalitsioonipartneritele on see eelnõu toorik juba nädala alguspoolel välja saadetud. Loodetavasti saame esimesele lugemisele jõuda juba järgmise nädala alguses. Ja loodetavasti see jõustub novembrikuu alguses," ütles Järvan.

Oma toimimispõhimõttelt on ettevõtetele mõeldud universaalteenus sarnane sellega, mida pakutakse eratarbijatele. Paar erinevust siiski on.

"Kui me kodutarbijad vabastasime leppetrahvist, siis äritarbijatel on kõrgem hoolsuskohustus ja vastutus sõlmitud lepingute eest. Ehk äritarbijat me ei vabasta sellest leppetrahvist," sõnas Järvan.

Erinev võib olla ka universaalteenuse hind. Eratarbijate jaoks mõeldud hind arvutatakse välja Eesti Energia kolme kõige efektiivsema tootmisbloki järgi.

"Kui peaks juhtuma, et ettevõtete lisandudes jääb sellest mahust puudu, siis oleme eelnõus ette näinud võimaluse, et Eesti Energia saab esitada taotluse uue hinna määramiseks. See oleks nii, et meil on kaks hinda. Kodutarbijatele jääb kehtima see kolme kõige efektiivsema bloki hind. Ja ettevõtetele arvestatakse ka need blokid sisse, mis on täiendavalt vaja universaalteenuse mahutamiseks sisse lükata," ütles Järvan.

Järvan lisas, et kui asi nii kaugele jõuab, ei tehta vahet sellel, missugune ettevõte jõudis varem universaalteenusele ja kes tuli hiljem. Kõigile ettevõtetele kehtiks ühesugune hind. Kas seda vaja läheb on Järvani sõnul keeruline prognoosida, sest pole teada, kui paljud eratarbijad ja ettevõtted universaalteenust kasutama hakkavad.

"Täna on ka see probleem, et elektrimüüjad teavad, et neil on ettevõte kliendiks, aga kas ta on mikroettevõte või keskmise suurusega ettevõte, seda infot arusaadavalt täna elektrimüüjale ei ole. See teeb ka nende mahtude prognoosimise keeruliseks," sõnas Järvan.

Järvan sõnas, et nii eratarbijate kui ettevõtete universaalteenus makstakse kinni Eesti Energia kasumist. Kui palju riigifirma rahas kaotab, ei osata veel öelda.

"Hinnangupiirid on äärmiselt laiad, sest see sõltub näiteks sellest, kui paljud tarbijad üle tulevad ja sellest, mis on need potentsiaalsed hinnad börsil. Ja sellest, missugune oleks tarbijakäitumine olnud, ehk millise hinnaga ta oleks oma hinna ära fikseerinud. Kuna need usalduspiirid on väga laiad, siis ma arvan, et selle prognoosi väljaütlemine on tulutu töö," ütles Järvan.