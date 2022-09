Järvan: universaalteenuse hind võib edaspidi nii tõusta kui ka langeda

Kas teie soovitate kõigil inimestel, kes müüjalt pakkumise saavad, ka nüüd universaalteenusele üle minna?

Kui nad saavad selle pakkumise, siis tõepoolest nii need, kes on seni olnud kallima fikseeritud paketi peal, kui ka need, kes on börsipaketi peal, ma siiralt soovitan ikkagi universaalteenuse peale minna, sest me ei näe ka tulevikus, et peaks olema mingi mõistlik põhjus, miks börsihind peaks talvel alanema.

Millal oleks inimestel mõistlik universaalteenuselt lahkuda ja kui lihtne see on?

See on alati võimalik. Universaalteenusest väljudes ei pea mingit leppetrahvi maksma. Tegelikult me oleme siin kõik riskid tarbija jaoks maandanud ja võimalikult avatuna selle hoidnud.

Elektrimüüjaid on ju kümneid ja ainult suuremad on öelnud praegu, et nad teevad universaalteenuse pakkumised. Mida peaksid tegema need inimesed, kes ei saa oma müüjalt mingisugust universaalteenuse pakkumist ja maksavad kõrgemat hinda?

Siin on kaks võimalust. Kas minna mõne elektrimüüja juurde, kes pakub universaalteenust, või teine võimalus on lihtsalt lõpetada oma leping ära ja kukkuda üldteenuse peale, sest üldteenuse hinna me oleme võrdsustanud universaalteenuse hinnaga.

Ja see hind on nüüd fikseeritud? See ei kerki järsult mingitel ootamatutel asjaoludel?

Järsult ei kerki.

Aga ta võib kerkida?

Ta võib kerkida, ta võib alaneda. Aga kindlasti see on pikaajalisem protsess. Tegelikult selle tootmishinna peamine komponent on CO2 kvoodihind ja see võib nii tõusta kui ka langeda. Aga konkurentsiamet on siin ka viidanud sellele, et üldiselt nad ei määra uut hinda, ei kooskõlasta uut hinda, kui sisendhinnad ei ole viie protsendi ulatuses muutunud.

Kas on teada, kui palju võib universaalteenuse kaudu elektritoetuse maksmine Eesti Energia taskust võtta?

Seda on väga keeruline hinnata selle tõttu, et me ei tea täpselt, mis see börsihind tuleb või mis need fikseeritud paketid on, mida Eesti Energia tulevikus võiks pakkuda, sest me räägime tulevikus kasumi ära jäämisest. Me teame, mis paketid on täna - on 26 senti kilovatt-tund, aga nüüd universaalteenusest tuleb 15 senti ja siit veel viis alla.