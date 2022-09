Ida-Ukraina väikelinn peab Venemaa korraldatud referendumit rumalaks naljaks

70 000 elanikuga Novomoskovsk asub Dniprost paarikümne kilomeetri kaugusel. Siin toodetakse torusid ja metallist potte-panne. Ükski rakett siia lennanud pole. See eest on linnal nimeks Uus-Moskva, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Novomoskovskiks nimetas linna Katariina II ja see nimi on üle elanud igasugused ajad, ka Nõukogude Liidu lagunemise, kuid nüüd, pärast seda sõda läheb see üsna kindlalt ümbernimetamisele.

"Novomoskovsk, see tuleb ümber nimetada. Arvan, et see nimetatakse ümber," ütles kohalik elanik Vjatšislav.

"Sellel teemal on palju arvamusi avaldatud, kuid meie kohalikud võimud on öelnud, et praegu ei ole õige aeg selle peale mõelda ja sellesse raha panna, et seda kõike ümber vormistada, see tuleb ju kõik dokumentide tasemel teha. Seega, kui sõda lõppeb, kindlasti tuleb uus nimi," usuvad Novomoskovski elanikud Aleksandr ja Tamara.

Linna keskväljakult üritab taevasse tõusta nõukogude sõjalennuk, igavese tule monumendilt on aga kadunud väljend "nõukogude kangelaslik armee".

Mida arvavad linnaelanikud Venemaa presidendi ähvardusest rünnata Ukrainat tuumarelvaga?

"Loodan, et tal on pisutki ajusid alles jäänud, et seda mitte teha," ütleb Vjatšislav.

"Ma ei tea, temalt võib kõike oodata. Keegi ei oodanud ka seda, et ta alustab täiemahulist sõda Ukrainas. Samuti arvati, et see on bluff," tõdes kohalik elanik Danila.

Naaberoblastites, okupeeritud aladel, on käimas referendumid Venemaaga ühinemiseks.

"See on fiktsioon, millest siin aru saada. Ma täna hommikul vaatasin Telegrammist, seal öeldakse, et Venemaad toetas 85 protsenti - no kuulge, kes sellist asja usub," sõnas Ljudmilla.

"Te mõtlete seda tsirkust, mida seal korraldatakse või? Te ju saate aru, et see kõik... minu jaoks on see lihtsalt klounaad, kui kogu maailm räägib ühte juttu, aga seal tehakse hoopis midagi muud. Mul on naljakas. Ma vaatan ja naeran," ütles Aleksandr.