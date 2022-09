ERR Ukrainas: Krõvõi Rih elab pealtnäha oma tavalist elu edasi

Krõvõi Rih on Euroopa ja võib-olla ka maailma kõige pikem linn – Krõvõi Rih on erinevatel andmetel kuni 129 kilomeetrit pikk, asudes jõe erinevatel kallastel. Rindejoon jääb sealt 60 kilomeetri kaugusele.

Kaks nädalat tagasi tabasid Vene raketid Inhuletsi jõel asuvat tammi, et linn üle ujutada ja takistada ukrainlaste vastupealetungi Hersoni suunas.

"Umbes kell kuus õhtul kuulsid kõik ümbruskonnas plahvatust. Kohe hakkas veetase tõusma ja ujutama maju. Inimesed võtsid paadid kasutusele," kirjeldas Vanja.

"Hea, et nad ainult ühe lüüsi, nagu ma aru saan, ära lõhkusid, sest muidu, kui tamm oleks purunenud, nad oleks meid kõiki siit minema pühkinud," ütles Dima.

Tamm on praeguseks parandatud ja vesi alanenud. Aleksandri sõnul aitab kalapüük närve rahustada.

"Raske on. Me pole kellelegi midagi halba teinud. Mul on perekond piiri taga. Seitsmendat kuud. Praegu on õhuhäire, siia võib lennata mistahes rakett. Ma olen siin sündinud, see on minu linn, kui vaja, lähen seda kaitsma, ehkki olen juba 60-aastane," rääkis Aleksandr.

Sedasama mõtleb ka Nikolai, kes oma 50 kitse karjatab. "Meil on siin korralik sõjavägi olemas, nii et ei lasta (vaenlast linna). Seda ma mõtlen praegu, aga kui vaja, siis läheme ka meie appi," ütles ta.

Pealtnäha elab linn oma tavalist elu.

"Inimesed reageerivad nagu nad ennegi reageerisid, võib-olla on ennast natuke lihtsalt rohkem kätte võtnud ja pole sellist paanikat. Kõik loodavad, et tuleb võit, et kõik territooriumid võetakse tagasi, et kõik surmad, mis on olnud, ei oleks olnud asjatud. Minu mees hukkus ka sõjas (Hersoni lähistel)," rääkis Lilia.

Mida arvatakse linnas aga venelaste mobilisatsioonist?

"Te nägite, mis neil seal toimub? Kuidas mehed riigist lahkuvad. See näitab, et ühtsust riigis pole. Meil on inimesed üksteisele toeks, aga seal ühtsust pole. Seetõttu see maa enam kaua elus ei püsi, aega on neil väga vähe alles jäänud," kommenteeris Olja.

Krõvõi Rihist on pärit ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.