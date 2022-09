"Siin me oleme": kodumaale naasmine on nagu ürgne kutse

Eestlaste soov kodumaale tagasi pöörduda on suur - näiteks viimase viie aastaga on tagasi tulnud üle 1500 eestlase rohkem kui välja rännanud. Mis see on, mis paneb eestlased kodumaale naasma, küsib esmaspäevaõhtune ETV saade "Siin me oleme".

Avinurme külje all olevasse Kiissa külla seadsid end pea kolme aasta eest sisse Kadri ja Magnus. Enne kodumaale naasmist elasid nad aastaid Rootsis - naine õppis Karolinska Instituudis doktorantuuris ning mees töötas ehitusvaldkonnas. Kui Kadri saab valitud erialal kaugtööd teha, siis Magnus pidi Rootsis teenitud korralikust töötasust loobuma ning töötab nüüd päästjana. Otsus tagasi tulla sai küpseks, kui perre oli oodata esimest last.

"Eks see on ikkagi selline ürgne kutse eestlasele Eestisse tagasi tulla. Pere paneb asjad paika," ütleb Magnus.

"Kui sa tead, et sul on peresse lisa tulemas, siis sa hakkad ju automaataselt mõtlema selle peale, et kus sa tahaksid elada, kus sa tahaksid last üles kasvatada ja sealt sai see idee alguse," lisab Kadri.

Koduigatsus tõi tagasi kodumaale ka Merikese, kes elas Saksamaal koguni 27 aastat. Sel kevadel võttis ta vastu lõpliku otsuse koos itaallasest abikaasa ja lapsega tagasi Eestisse kolida.

"Kui mul kohale jõuab, et ma olen siin, siis see on nii hea tunne. See sisemine rahu on olemas," räägib Merike. "Saksamaal on kõik nii närvilised ja see ei ole minu loomuses. Ma ei tahtnud selliseks muutuda, nagu kõik seal on."

24-aastase Feliksi vanemad olid sõjapõgenikud, kes jõudsid pärast pikki seiklusi Torontosse ja Bostonisse. Feliksi vanemad elasid aga terve elu Chicagos, kus noormees eelmise aastani elas. Nüüd on ta juba aasta aega olnud Eestis.

"Ma tundsin end kasvades rohkem eestlasena, sest me käisime palju eestlastest sõprade juures. Käisime Chicago Eesti majas. Kogu aeg oli Eesti kultuur ümber," räägib Feliks.

Mõnikord minnakse võõrsile aga lihtsalt selleks, et maailma avastada. Eliine Paulette rändas mööda maailma eri paiku üheksa aastat ning saabus kodumaale vaid mõni nädal tagasi.

"Kodu on nagu kodu. See tunne on nii tugev tunne, et selle vastu ei saa," räägib Eliine Paulette, miks ta otsustas ikkagi tagasi koju tulla.

Millised rõõmud ja mured kodumaale naasmisega veel kaasnevad, vaata esmaspäeva õhtul kell 20 ETV-st.