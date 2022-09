Linnamäe ostab erameditsiini ettevõtte Confido

Ettevõtte praeguse suuromaniku KT Holdingu ühe omaniku Tarmo Laanetu sõnul on ettevõte teinud võimsa kasvu, kuid on veel aktiivses kasvufaasis ja vajab seega tugeva finantstaustaga investorit.

Linnamäe sõnul on ta Confido arengut pikalt kõrvalt jälginud. "Minu omanikeringi astumine loob võimaluse tänastele ambitsioonikatele plaanidele hoogu juurde anda," ütles Linnamäe.

Tehingu jõustumise järel kuulub Linnamäele 70 protsenti, Tarmo Laanetule 20 protsenti ja Kadi Lambotile 10 protsenti ettevõttest.

Confido Healthcare Groupi 2021. aasta konsolideeritud müügitulu oli 24,22 miljonit eurot ning kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 957 000 eurot.

Ettevõtte senine ametlik suuromanik KT Holding kuulub 70 protsendi ulatuses kuulub Rootsis registreeritud Pharmaswed AB-le, mille osanikud on Tarmo Laanetu ja Rootsi ettevõtja Oskar Svensson, kes on Eestis pigem varjule hoidnud. Ajakirjanduses on ilmunud küsimusi tema sisulise rolli kohta ravimiäris, kus suurimad tegijad on Margus Linnamäele kuuluvad ettevõtted.

Margus Linnamäe enamusosalusega MM Grupile kuuluvad ka ravimifirma Magnum ja Apotheka kaubamärk. Lisaks on grupi all ligikaudu 180 juriidilist keha, nende hulgas ka loomapood ja -kliinik Pet City, Postimees Grupp koos telekanalitega, Apollo kinod ja poed, mitmed söögikohad ning ka Apple'i arvutite edasimüüjad IM Arvutid ja Valge klaar.