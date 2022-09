Vene agressioon on pannud inimesi nõudma venekeelse teavituse lõppu Balti jaamas

Pärast Ukraina sõja algust on Tallinna Balti jaamas kõlavad venekeelsed teavitused hakanud inimesi ärritama. Raudteejaama haldava Go Groupi sõnul on venekeelsete teavituste välja lülitamine lihtne, kuid teavitused tellinud Elron pole selle plaaniga päri.

Tallinnas Balti jaamas loetakse kahes keeles sõitjatele sõnad peale, et nad õige rongi peale jõuaksid, vahendas "Aktuaalne kaamera"

Just see venekeelne teavitus on viimasel ajal tekitanud pahameelt, näiteks ei meeldi see Eesti kodanikule Eleen Lindmaale.

"Ma lihtsalt ei saa aru, miks mina, kes ma olen sündinud vabas Eestis, pean igapäevaselt kuulama vene keelt. See on minu jaoks täiesti mõistmatu. Eriti kui seal on olemas infotahvlid ja Elroni kodulehekülg on venekeelne. Minu jaoks täiesti ebavajalik, liigne, mõistmatu," ütles Lindmaa.

Pigem võiks pealinna ühes suuremas ühistranspordisõlmes Lindmaa hinnangul kõlada inglise keel, et ka turistidel oleks lihtsam orienteeruda.

Teavitussüsteemi omaniku GoWire juhi Veiko Sinimäe sõnul hakkasid nad kaebusi saama pärast Ukraina sõja puhkemist ja kohati oldi üsna sõjakad.

"Ähvardati plakatitega koguneda ümber perimeetri, aga me suutsime anda siiski mõistlikke vastuseid. Uue lahenduse käivitamine on ikkagi töös, et saaks olema tulevikus nii eestikeelne kui ka inglise keel," ütles Sinimäe.

Kuna praegune tehniline lahendus ei võimalda arendusi, siis pole Sinimäe sõnul võimalik venekeelse teavituse asendamine ingliskeelsega, küll aga võiksid nad kasvõi täna venekeelse välja lülitada, kui tellija ehk Elron seda soovib. Elron ei soovinud kaamera ees teemat kommenteerida. Oma kirjalikus vastuses põhjendab ettevõte venekeelse teavituse vajalikkust.

"Peame oluliseks, et võimalikult suur hulk igapäevaseid rongi kasutajaid saaksid asjakohase info üheti mõistetavalt kätte. Peame arvestama, et Eestis elab 211 rahvust, samuti on esindatud 151 kodakondsust ning umbes 45 protsenti elanikkonnast suhtleb mitte eesti keeles," ütles Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup.

"Teadaolevalt on ka riigitelevisoonis (ETV on avalik-õigusliku Eesti rahvusringhäälingu alla kuuluv telekanal. Riigitelevisiooni Eestis ei ole - toim.) esitatav uudistesaade "Aktuaalne kaamera" on lisaks riigikeelele esitatav vene keeles, eeldatavalt samal põhjusel, miks teised asutused kasutavad lisaks riigikeelele muid teabekeeli, sh vene keelt," seisis veel vastuses.

Sinimäe sõnul on kavas luua ühtne teavitussüsteem, sõltumata sellest, kas perroonid kuuluvad Eesti Raudteele või Edelaraudteele.

"Kavas on kaasajastada mõlemal taristul nii tablood kui ka valikuliselt vastavalt tellija soovile ka häälteavitus perroonidele, kui selleks on soove. Seda kõike saaks keskselt hallata ja ei oleks vaja eraldi stuudios sisse lugeda lõikusid ühe või teise keele tarvis, vaid seda teeb nn lihtsalt öeldes tark arvuti. Millal see tööle hakkab, sõltub tellijatest ehk Elronist ja Eesti Raudteest," rääkis Sinimäe.