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Kümned Elroni rongid seisavad Tapa jaamas jõude

Eesti
Uued elektrirongid
Uued elektrirongid Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Elroni uutest Škoda rongidest seisab kümmekond Tapa jaamas jõude, ometigi ronge napib. Selle taga on veninud remonditööd, mille on põhjustanud probleemid Eesti jaoks loodud liiklusjuhtimisüsteemiga.

Tapa jaamas seisab kümmekond enam mitte tuttuut rongi, mis oleksid pea poolteist aastat tagasi pidanud hakkama inimesi hulgakaupa ja suurel kiirusel Tartusse viima.

Ühest küljest seisab suur hulk ronge jõude, teisalt on Elron hädas, sest ronge napib.

"Teatavasti eelmise aasta lõpus kaks rongi, mis teenindasid pikki vahemaid, said kannatada ja on siiamaani remondis. Suurusjärgus 3000 istekohta diiselrongides on meil kogu pargiga pakkuda ja sellest umbes 375 on praegu remondis," sõnas ettevõte juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

Kuigi uued rongid telliti teadmisel, et need alustavad sõitmist 2024 detsembrist, pole neid täna võimalik kasutada, sest Eesti Raudtee ei ole suutnud Tartu liini remonttöid lõpetada.

Eesti Raudtee tehnikadirektor Arvo Smiltinši sõnul on remonttööde venimisel mitmeid põhjuseid.

"Tapa ja Tartu vahel on üheteeline raudtee ja me ei saa raudteed lihtsalt rongiliikluse tarbeks kinni panna. See kompromisside otsimine on üks märksõna, miks tööd esialgselt kavandatud graafikus edasi ei ole liikunud," sõnas ta.

Kui aasta alguses anti lootust, et juulist lastakse uued rongid Tartu suunas liikvele, siis nüüd lükkub see taas pool aastat edasi. Probleemid on tekkinud Eesti jaoks loodud liiklusjuhtimisüsteemi häälestamisel.

"Meil on tänaseks uus liiklusjuhtimisüsteemi kasutusele võetud Aegviidu ja Tapa vahelises lõigus ja seal on ilmnenud tehnilist laadi lapsehaigusi, mida peame ära klaarima selleks, et neid probleeme vältida edaspidistel lõikudel," selgitas Smiltinš.

Remondiga loodetakse detsembris valmis saada, aga kuna kasutuslubade taotlemine nõuab aega, siis Tartusse saab elektrirongiga millalgi uuel aastal.

Smiltinš möönis, et omal ajal remonti planeerides oldi liiga optimistlikud, aga praegu saadakse tema sõnul hästi hakkama, pigem on Elron rongid tellinud liiga vara.

"Selle kohapealt ma ei hakka kommenteerima, aga ma arvan, et me tellisime [rongid] viimasel hetkel. Tegelikult on rongide valmistamine ja hankimine väga pikk protsess," leidis Ehrenpreis ning lisas, et tegemist oli turu tingimustes kasuliku tehinguga, sest täna sellise hinnaga ronge turult enam ei saaks.

Tänaseks on rongide eest makstud 82 miljonit eurot, 60 miljonit on veel tasumata.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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