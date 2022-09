Elron lõpetab venekeelsed häälteavitused Balti jaamas

Teavitussüsteemi omaniku GoWire teatel hakkasid nad kaebusi saama pärast sõja puhkemist Ukrainas. GoWire esindaja ütles esmaspäeval, et nad võiksid venekeelse teavituse välja lülitada kohe, kui tellija ehk Elron seda soovib, kuid seni ei näinud Elron muudatusteks vajadust.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup ütles neljapäeval, et ettevõte soovis juba selle aasta alguses uuendada Balti jaama heliteavitusi, kuid tehniliste tõrgete tõttu pole olnud see võimalik.

Elron selgitas, et Balti jaama helisüsteemid on aegunud ning nende seadistamine on praeguseid tehnoloogilisi võimalusi arvestades jäänud ajale jalgu.

Süsteemi uuenemiseni jätkab Elron rongiinfo jagamist Balti jaamas vaid eesti keeles ning süsteemide ajakohastamise järel lisatakse teavitus ingliskeelsena, et tagada ka muukeelsete reisijate parem informeerimine.

Teavituste teostuse tellib Elron Go Grupilt ja Eesti Raudteelt, kellele kuulub kogu Balti jaama infrastruktuur ja selle haldus.

Kulderknup selgitas, et Elroni veebilehe statistika järgi vaatavad pooled reisijad sõiduplaane ja piletisüsteemi eesti keeles ning ligi 50 protsenti kas vene või inglise keeles. Kusjuures viimastel aastatel on kasvanud just ingliskeelse info kasutajate arv Elroni kodulehel.

"Kuna Balti jaamas on ajalooliselt olnud kasutuses kakskeelne teavitus ja igapäevaselt väljub sealt ka idasuunalisi ronge, kus paljud reisijad on vene keele rääkijad, siis seni oli teine teavitus vene keeles. Viimastel aastatel on kasvanud muukeelsete reisijate arv just ingliskeelsete reisijate poolest. Mõistame, et üleminek ingliskeelsele teavitusele on vajalik ning seejuures ootus vene keelest loobumisele on põhjendatud ja viimasel ajal kasvanud," ütles Kulderknup.

Elron teenindab iga päev umbes 20 000 rongireisijat ning teeb üle 200 väljumise päevas.