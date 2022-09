Solman soovitab riigiasutustel alandada ruumide temperatuuri

"Oleme juba keeranud superministeeriumis (ministeeriumide ühishoones – toim.) temperatuuri paar kraadi maha ja tähelepanu juhtinud sellele, et toatemperatuurid Eesti kontorites on liiga kõrged. See oli keskelt läbi 23-24 kraadi [ja selle mahakeeramine] annab märgatava kasu," rääkis Solman teisipäeval "Terevisioonis".

Tema sõnul saab superministeeriumis energiat säästa toatemperatuuri alandamisega kuni 19 kraadini ning ka ventilatsioonisüsteemi väljalülitamisega nädalavahetustel, kui inimesi kontoris ei viibi.

Solman rääkis, et riigiasutused on energiasäästu ideega kaasa tulnud ning hakanud ka ise ideid välja pakkuma. "Riigiettevõtted on tulnud ideega kaasa, kuna nende eelarve planeeritud ju eelmise aasta augustis, kui seda probleemi nii karjuvalt ei olnud. Nad peavad aasta lõpuni toime tulema ja nad on motiveeritud kokku hoidma," ütles ta.

Ministri sõnul on koostatud ka juba üldine suuniste plaan, mis saab olema riigiasutustele soovituslik, kuna kõik asutused on erineva iseloomuga. "Koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ja teiste vastutavate asutustega me seirame kõiki neid asju ja hakkame jälgima energiatarbimist ning vastavalt sellele soovitusi andma. Minu arust on tugeva riigi tunnus see, et kõik ametiasutused on juba sellega kaasa tulnud ja kokkuhoiumeetmeid hakanud rakendama," rääkis ta. "Suuniste kokkupanekul tegime koostööd kohalike omavalitsustega, erinevate riigiametitega ja igal pool on märgata, et kokkuhoidu juba rakendatakse," lisas ta.

Solman ütles, et aasta jooksul annaks hinnanguliselt kokku hoida seitse miljonit eurot sooja arvelt ja seitse miljonit ka elektrikuludelt. "Muidugi on see 14 miljonit teoreetiline number, kõik selgub praktika käigus," lisas ta.

Küsimusele, kas riigil on ka plaan olukorraks, kui energia muutub ülikalliks, vastas Solman, et sellises olukorras kaalutakse ühe kodukontoripäeva võimalust.

"Me oleme sellist asja kaalunud, aga see ei saa ka olla ühene suunis kõikidele asutustele. Kõik meie riigiametid on ju erineva iseloomuga ja eriti erilised on ju haridusautused ja haiglad, kus ma üldse ei soovita selliseid ekstreemseid meetmeid kasutusele võtta. Aga seal, kus inimesed saavad kodus töötada, siis nad tegelikult on ka väga tänulikud selle võimaluse eest," rääkis ta.

"Ma ei tea ka ühtegi inimest, kes ei oleks sellest huvitatud, eriti kui see oleks nädalavahetuse eelne päev – ta on ise motiveeritud kodus töötama. Aga kui saaks olema pikem elektrikatkestus, siis tuleb elu vastavalt ümber korraldada," ütles minister. .