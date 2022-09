Armeenia peaminister avaldas Aserbaidžaaniga rahu sõlmimise tingimused

Armeenia on valmis Aserbaidžaaniga rahu sõlmima sel juhul kui mõlemad riigid teatavad avalikult, et tunnustavad olemasolevaid riigipiire, teatas peaminister Nikol Pašinjan.

Peaminister Pašinjan avaldas esmaspäeval ühisel pressikonverentsil Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga eeldused ametliku rahu sõlmimiseks Aserbaidžaaniga.

Pašinjani sõnul peavad mõlemad riigid avalikult kinnitama, et tunnustavad olemasolevaid riigipiire, vahendas Interfax Armeenia meediat.

Armeenia peaministri sõnul on Aserbaidžaani väed alates 13. maist 2021. aastal kuni 13. septembrini 2022. aastal okupeerinud osa Armeenia riigi territooriumist.

Pašinjan lükkas ümber spekulatsioonid sellest, et riigipiir kahe riigi vahel on määratlemata.

Armeenia peaminister juhtis tähelepanu, et kahe riigi vaheline piir kinnitati üle kui Nõukogude Liit lagunes ning liiduvabariikide piiridest said riigipiirid ja mõlemad riigid allkirjastasid Sõltumatute Riikide Ühendus (SRÜ) loomise.

Armeenia ja Aserbaidžaan on jätkuvalt SRÜ liikmed.

Pašinjan nõudis, et Aserbaidžaani väed lahkuksid Armeenia territooriumilt.

Peaministri sõnul leevendaks olukorda piirialadel rahvusvaheline vaatlusmissioon.

Armeenia peaminister kinnitas umbkaudselt, et Armeenia on avatud looma ja avama uusi regionaalseid ühendusteid vastavalt nende riikide siseriiklikele seadusaktidele, kelle territooriumi sellised ühendused läbivad.

Pašinjan mõtles tõenäoliselt Aserbaidžaani koosseisu kuuluvat Nahhitševani autonoomset vabariiki, mida lahutab ülejäänud Aserbaidžaanist Armeenia lõunapoolne Sjunikhi provints.

Armeenia peaminister kinnitas, et on oluline lahendada Mägi-Karabahhi küsimus tagamaks piirkonnas elavate armeenlaste õigused ja turvalisus.

Pašinjani sõnul oleks kasulik läbirääkimiste alustamine Aserbaidžaani ja Mägi-Karabahhi vahel.

Peaminister tõi välja ka Prantsusmaa positiivse rolli OSCE Minski grupi kaasjuhina.

Emmanuel Macron tõi selle peale välja, et olukord Lõuna-Kaukaasias on sisuliselt kriis.

Macron kinnitas, et on nõudnud Aserbaidžaani presidendilt vägede tagasitõmbamist Armeenia territooriumilt.

Prantsusmaa presidendi sõnul ei ole äramärkimata piir õigustus teisse riiki tungimiseks.

Prantsusmaa president kinnitas, et kõnelused nii Armeenia peaministri kui ka Aserbaidžaani presidendiga jätkuvad piirkonnas rahu tugevdamiseks.

Samuti on kavas võtta fookusesse Armeenia-Aserbaidžaani piiri korralik demarkeerimine ning Armeenia ja Türgi suhete silumine.

Macron kinnitas, et see protsess on keeruline, kuid on samas vajalik.