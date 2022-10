Armeenia ja Aserbaidžaan nõustusid Euroopa Liidu tsiviilmissiooniga piiril

Kokkuleppele jõuti neljapäeval Prahas Euroopa Poliitilise Ühenduse esimese kohtumise raames.

"Armeenia ja Aserbaidžaan kinnitasid oma pühendumist ÜRO hartale ning 1991. aasta Almatõ deklaratsioonile, mille kohaselt mõlemad riigid tunnustasid teineteise territoriaalset terviklikkust ning suveräänsust," teatas Euroopa Ülemkogu.

Euroopa Liidu tsiviilmissioon peaks algama oktoobris ning kestma maksimaalselt kaks kuud, vahendas Reuters.

Armeenia ja Aserbaidžaan on olnud omavahel aastakümneid konfliktis Aserbaidžaani territooriumil asuva Mägi-Karabahhi piirkonna pärast, kus elavad põhiliselt etnilised armeenlased.

Kaks riiki pidas piirkonda ümbritseva ala kontrolli pärast 2020. aastal maha sõja, mille võitis Aserbaidžaan.

Kokkuleppe saavutamist tunnustas ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron.

Tonight, Armenia and Azerbaijan confirmed their commitment to the Charter of the United Nations and the Alma Ata 1991 Declaration through which both recognize each other's territorial integrity and sovereignty.