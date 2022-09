Bloomberg: Euroopa saab talvel ilma Vene gaasita hakkama

"Euroopa võib talvel importida 40 protsenti rohkem LNG-d kui eelmisel aastal. Järgmisel suvel võivad Euroopa riigid LNG tarneid suurendada 14 protsendi võrra. Koos nõudluse vähenemisega on need saadetised piisavad, et katta Venemaalt pärit gaasitarned," teatas BloombergNEF.

Euroopa konkureerib LNG tarnete pärast üha rohkem Aasia riikidega.

"LNG praegused hinnad jäävad püsima, kuna Euroopa peab säilitama oma tarned. Seetõttu jääb vaesematele Aasia riikidele alles üha vähem gaasi," teatas BloombergNEF.

Bloombergi prognoosi kohaselt impordib Euroopa sel talvel 40 miljonit tonni LNG-d. Külm talv Põhja-Aasias suunaks aga 5,6 miljonit tonni Euroopast eemale. Peamiselt ostaks selle gaasi siis Jaapan. See stsenaarium tõstaks turul LNG hinda veelgi.