Tatar: 50-eurone gaasi hind võib tulla 2026. aastal

Alexela juhatuse liige Marti Hääl ütles teisipäeval riigikogu rahanduskomisjoni istungil, et gaasi praegune kõrge hind on tingitud taristu pudelikaeltest ning LNG-põhiselt ei tohiks gaasi hind üle 50 euro megavatt-tunnist olla, kui riik tagaks stabiilse keskkonna ja ettevõtted saaksid teha pikaajalisi lepinguid maailmaturul.

Tatar Hääle väitega ei nõustunud. "Leedus Klapiedas on LNG-terminal olemas ja kui ma vaatan gaasi hinda Leedus, võrdlen seda gaasi hinnaga Eestis, siis ma ei näe seda, et Leedus müüakse gaasi 50 eurot megavatt-tund ja Eestis müüakse gaasi selle kurikuulsa Hollandi gaasituru indeksi järgi, mis on täna umbes 200 euro juures. Tegelikult on gaasi hind kogu Euroopas suhteliselt sama, Hollandi gaasituru indeks seda gaasituru hinda määrab," kommenteeris Tatar.

"Kui vaatame gaasituru forwardeid, siis 50-eurost gaasi hinda ollakse valmis pakkuma Euroopa turul umbes 2026. aastal. Nii et kunagi kindlasti ka gaasituru hind Euroopas normaliseerub ja jõuab 50 euro tasemele. Lähiajal seda kindlasti me ei näe, sõltumata sellest, kas LNG-terminal asub Eesti või Soome poole peal," ütles Tatar.

Tatar: Nord Streami lekke taga on ilmselt inimtegevus

Tatar kommenteeris saates ka Nord Streami torude lekkimist.

"Tõenäoliselt nad lihtsalt heast peast lekkima ei hakka, seal on olnud inimtegevus selle juures. Loomulikult see olukord on murettekitav, see olukord on erakordne. Eks nüüd lähipäevil saame järjest rohkem infot, mis seal täpsemalt on toimunud," rääkis asekantsler.

Seda, et lekke oleks põhjustanud mõne laeva ankru tabamus, Tatar ei usu.

"See peab olema erakordne ankur, mis tabab kolmes kohas torusid, mis üksteisest kümnete kilomeetrite kaugusel. See toru on viis sentimeetrit terast, mille peal on umbes viis kuni kümme sentimeetrit terasbetooni. Ega ta nii lihtsalt ei purune. Seal on vaja ikka pingutada, et seal selline leke tekitada. Ja tegu on ikkagi ju uute, suhteliselt värskete rajatistega," rääkis ta.

"Tundub, et kellelgi on olnud huvi demonstreerida enda valmisolekut ja võimekust selliseid operatsioone läbi viia. Vähemalt selline on esmane hinnang."