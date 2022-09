Kulleriplatvormid uut konkurenti ei karda

Toidukullerifirma Fudy teatas septembris, et oktoobrist saab mitmetest seni teistel platvormidel tegutsenud restoranidest teha tellimusi vaid Fudy vahendusel.

Linnamäe ja tema äripartner Ivar Vendelin omavad osalust mitmes toiduketis. Eksklusiivselt Fudy platvormile kolivast 17 söögikohast vaid kuus ei kuulu Linnamäele ega tema äripartnerile.

Eestis lõpetavad oktoobrist seniste partneritega koostöö KFC, Viru burger, Vapiano, Tokumaru, Blender, POMO, Tai Boh, Brööder Kebab, Chi, Little India, Chopsticks, Lido, Kimijimi, O'Learys, MySushi, Ice Cafe ja Apollo kinod. Platvormile on juba varem kolinud Hesburger.

Neist Linnamäe ja Vendelini Apollo Groupile kuuluvad lisaks Apollo kinodele KFC, Vapiano, Blender, O'Learys ja Ice Cafe, sama grupi alla kuulub ka MySushi omanikfirma. 2020. aastal omandas Vendelin 34-protsendilise osaluse OÜ-s McKenzie Invest, mille alla kuuluvad Chopsticks, Chi ja Little India.

Mitmed teisedki uuele platvormile liikuvatest restoranidest pole üksiküritajad - Tai Bohi omanikule Manna Groupile kuuluvad ka Pomo restoranid ja KimiJimi.

Fudy tegevjuhi ja asutaja Holger Lihtmaa sõnul sõnul tegi omanikuga samasse gruppi kuuluvate restoranide platvormile kolimine Fudyle alustamise lihtsamaks.

"Meie ühised huvid ja nägemus kattusid väga palju selles, kuhu restorani ja toiduveo äri liigub. Meil on tegelikult väga palju erinevaid restorane, ei ole kindlasti ühele grupile kuuluvate keskkondade platvorm. Lihtsalt tuli kuskilt alustada," ütles ta.

Platvormi eeliseks peab Lihtmaa fookust restoranidele ja valmistoidule. "Kui näeme, kuhu kaks konkurenti liiguvad, siis nende suund on muutunud sisuliselt kaubamajaks, mis veab kõike kohale," sõnas ta. "Mida aeg edasi, seda vähem on restoranil võimalust olla nähtav platvormil, kus pakutakse kõike."

Fudy ei ole esimene Linnamäega seotud ettevõte, mis kullerteenuste turule siseneb. 2018. aastal alustas e-pood FreshGo, mis veidi peale aasta pikkust tegutsemist päevapealt suleti, põhjendades seda kontserni strateegilise otsusega valdkonnast väljuda.

Lihtmaa sõnul on uue platvormi puhul tegemist teistsuguse kontseptsiooniga. "Antud juhul me ehitame seda teistmoodi, Fudy ei ole ehitatud MM Grupi poolt üles, pigem omab MM Grupp selles osalust. Ta on start-upilikult üles ehitatud ettevõte ja ma arvan, et ta on rohkem läbimõeldud. Me ei ole ehitanud seda selliselt, et vaatame, mis saab, vaid sellel on kindel visioon," sõnas ta.

Konkurendid uusi tulijaid ei karda

Wolt Baltikumi juhi Liis Ristali sõnul on kuue aasta jooksul, mis Wolt Eesti turul tegutsenud on, turule sisenenud ja sealt lahkunud mitmeid konkurente. "Kõige stabiilsem on olnud turul meie kõrval Bolt Food. Iga uus tulija muudab meie ärivaldkonda küpsemaks, tugevamaks, professionaalsemaks ja õpetab kliente seda teenust rohkem kasutama," sõnas ta.

Fudy on sisenenud restorani kojuveo nišši, kust Wolt ja Bolt on edasi liikunud, märkis Ristal. Wolt tõi samal ajal turule kuutasu põhise teenuse, mis pakub kasutajatele teatud restoranidest tasuta kojuvedu.

"See on suund, mida arendame edasi, täna siis DoorDashi gruppi esindades. See, mis toimub restoranimaastikul on põnev ja ainult tervitatav," ütles ta.

USA DoorDash ostis Soome Wolti tänavu suvel.

Bolt Food Eesti juhi Jaagup Jalakase sõnul mahuvad pakkujad Eesti turule ilusti ära. Ka tema näeb, et konkurents aitab kaasa turu kasvule. "Bolt on aastaid erinevatel turgudel konkurentidega rinda pistnud ja seetõttu konkurentsi ei karda," ütles Jalakas.

"On restorane, kes otsustavad ainult ühe platvormi kasuks, kuna neil on lihtsam töötada ühe koostööpartneriga – siin on kindlasti oluline roll ka restoranide ja partnerite vahelistel koostöökokkulepetel. Samas eelistab enamus restorane siiski pakkuda oma teenust erinevatel platvormidel, kuna nii jõuavad nad rohkemate klientideni. Seetõttu me ei usu, turu killustumist lähimal ajal oodata oleks," sõnas Jalakas.

Kiire hinnakasv pole kasutajate aktiivsust alla viinud

Kiire hinnatõus paistab välja ka valmistoidu hinnas, kuid kullerplatvormide mahtudes pole see veel tunda andnud.

"Ühelgi ärivaldkonnal pole hinnatõusust pääsu, küll aga mis puudutab meie valdkonda, siis me ei ole täheldanud, et mahud oleks langenud, vastupidiselt oleme jätkanud kasvu," ütles Ristal.

Ristali sõnul tahavad inimesed iga majanduslanguse ajal endale lubada mõnda mugavusteenust, mida aeg-ajalt nautida ja just seda soovi kullerplatvormid täidavad.

"Kindlasti mõjutab inflatsioon pikas perspektiivis inimeste käitumist, aga siiani me ei ole mingeid muudatusi Bolt Foodi tellimismustrites näinud," sõnas Jalakas.

Lihtmaa sõnul sisenes Fudy turule ka ettevõttele endale ootamatult sobival ajal. "Me näeme seda üldist makromajanduslikku olukorda ja tundub, et inimesed tõmbavad tarbimist tagasi, saavad oma elektriarve kätte, see pani meid ka algul muretsema. Aga näeme platvormi puhul stabiilset kasvu. Tundub nii, et kui isegi üldine turg on võib-olla languses, siis meie seda trendi ei näe," ütles Lihtmaa.