Elektrilevi tõstab võrgutasu 13 protsenti

Elektrilevi põhjendas hinnatõusu elektrienergia hinna märkimisväärse kallinemisega. Võrgutasu tõus aitab ettevõtte sõnul katta kaoelektri hinnatõusu ning tagab, et Elektrilevil on võimalik jätkata elektrivõrgu töökindluse ja mikrotootmise võimekuse investeeringutega üle Eesti.

"Elektrilevi on üks suuremaid elektri kasutajaid Eestis ja vajab elektrienergiat võrgus ülekandmisel tekkiva füüsikalise kao katteks ning elektrivõrgu toimimise tagamiseks. Augustikuus oli Elektrilevi kõrge elektrihinna tõttu 3,4 miljoni euroga kahjumis. Selleks, et saaksime tagada elektrivarustuse ja olla ka kriisiolukordades hästi valmistunud, peame me igapäevaselt võrgutugevdustesse investeerima. Kahjumiga pole see paraku kuidagi võimalik," kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm tõusu põhjust.

1. jaanuaril kehtima hakkava hinnakirjaga saab tutvuda Elektrilevi kodulehel. Võrgutasu tõus on kõikidele klientidele ühetaoline.

Elektrilevi elektrienergia kasutamine on kümne aastaga vähenenud ligi 100 gigavatt-tunni (GWh) võrra (võrdne 30 000 majapidamise tarbimisega). Võrgukao osakaal on sel perioodil langenud 5,8 protsendilt 3,9 protsendile, teatas ettevõte.

Härma sõnul on Elektrilevil kavas 2023. aastal on muuta töökindlamaks ligikaudu 1000 kilomeetrit elektrivõrku. "Lisaks on valitsus riigieelarve strateegias otsustanud Elektrilevile eraldada 49 miljonit eurot, mille suuname väiksemate tootmisseadmete võrguga liitumise kiirendamiseks ja liitumishinna alandamiseks," ütles Härm.