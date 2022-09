Uute riiete ja jalatsite müük on kahanenud

Tallinna ja Tartu Kaubamaja rõivamüük kahanes augustis üksjagu, kuid ettevõtte juhi sõnul oli see muude näitajate pealt prognoositav.

"Esiteks on kevadhooaja müük oma põhimüükides olnud hooaja alguses edukas ja augustikuuks oli suvekaupade jääk, ma usun, kõigil kaupmeestel ja ka meil väga madal. Ja see, mida me ilmselt keegi ei osanud prognoosida, et meil on 100 aasta võib-olla kõige soojem august ja kaubanduses sellel on paraku väga oluline mõju. Nii et sügiskaupade ostuperioodi algust augustikuuga kindlasti veel ei alanud sellel aastal," rääkis Kaubamaja tegevjuht Erkki Laugus.

Lauguse sõnul on samas ka inimeste kindlustunne vähenenud ning ostukäitumine muutunud.

"Kindlasti ebakindlus on jõudnud ka tarbija tasandile. Selgelt on näha, et need perioodid, kui inimesed saavad kätte oma energiaarved, nendele järgneb umbes nädalane suhteliselt rahulik tarbimisperiood, kui inimesed on ehmunud nendest arvetest, nad ei julge otsuseid teha. Ja siis see taastumisperiood algab isegi pigem kuu teisel poolel, kui nendest arvetest on natuke rohkem aega mööda läinud," selgitas ta.

Kui rõivakauplused kogesid augustis tagasihoidlikumaid tulemusi, siis nn teise ringi poodides on ostjaskonda lisandunud, sest raha, mida riietele kulutada, on rahakotis vähem.

"Suurusjärgus viiendiku võrra oleme näinud kasvu oma klientide arvus. Osad vajaduspõhised kliendid on vähendanud oma oste ja samal ajal on juurde tulnud uusi kliente, kes võib-olla aasta tagasi ei kaalunud teise ringi kauplusest ostude tegemist," ütles Uuskasutuskeskuse tegevjuht Diana Paakspuu.

"Meie dünaamika on võib-olla natuke teistsugusem kui tavalises kaubanduskeskuses, sest meie kaubavahetus toimub ühekuulise nihkega, mistõttu kuu alguses, kui meil on uus kaup, on meie kauplustes väga palju inimesi ja kuu viimastel päevadel on meil soodusmüügid, mistõttu siis on meil ka kauplustes väga palju inimesi," lisas ta.

Osad inimesed pole riiete-jalatsite ostmisharjumusi muutnud. "Täpselt samamoodi nagu vanasti. Iga kuu paar korda vähemalt," ütles Külli.

"Ega otseselt ei ole. Ma olen varem olnud säästlik tarbija, olen seda praegu ka," sõnas Valentina, kes ostab uusi riideid siis, kui talle midagi meeldib. "Praegu küll ei piira," lisas ta.

"Ma ütleksin nii, et ma saan hea palka, mul üldse sellega probleeme pole, ma pole mõelnud selle peale," ütles Aleksei, kes ostab riideid endale kord kuus.

Anna aga ütles, et tema ostab riideid praegu vähem.