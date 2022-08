Toidukorvi kallinemine on muutnud inimeste ostuharjumusi

Toidukaupluste müük vähenes juulis eelmise aasta sama kuuga võrreldes kaks protsenti . Kaupmehed kinnitavad, et inimeste ostuharjumused on toidukorvi kallinemise tõttu muutunud, kuid see on alles algus – enamik toidukaupu jätkab kallinemist, mistõttu on oodata veel suuremat müügilangust.

Tallinna keskturul käivad inimesed tunnistavad, et vaatavad, kust kaupa odavamalt saab, sest hinnatõus on olnud märgatav.

"Varem nii ei jälginud, nüüd jälgin. Lihtsalt näed, et asjad, mis oled varem ostnud, hinnad on muutunud," rääkis turukülastaja Jaanus.

"Varem oli ostmine vabam, ma ei vaadanud hindu. Nüüd juba vaatame hindu, tunneme hindade vastu huvi, sest kõik kallineb," sõnas Tamara.

Hinnatundlikumad kliendid on muutnud ka oma ostukäitumist – poes käiakse harvem ja ostetakse korraga rohkem, ent valik käib sooduspakkumiste alusel ja kallimad kaubad jäävad poodi.

"Mis on vähenenud, on värske kala, inimesed on pigem vahetanud selle siis liha vastu, odavama alternatiivi. Ka piimatoodetes ja valmistoidus on näha mõningast müügi langust, mis on siis ilmselt selle pärast, et inimesed teevad ise kodus rohkem süüa, mis on siis odavam alternatiiv," sõnas Rimi ostujuht Talis Rääk.

"Võib-olla teevad leibkonnad mitme ostukoha vahel need valikud, mis siis toidulauale jõuab, pigem käiakse erinevates poodides ilmselt mõnevõrra rohkem, kui seda varem tehti," ütles Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

Toidukaupade hinnad aga ei ole oma lage veel saavutanud, vaid jätkavad kasvavate energiahindade tuules tõusu.

"Viimasel kahel kuul on toidukaupade hinnatõus püsinud 20 protsendi tasemel ja ilmselt sellisel määral jätkub see veel paaril järgmisel kuul," ütles Anderson.

"Praegu me näeme, et hinnatõuse tuleb endiselt üsna palju ja kuidagi ei saa öelda, et see tempo tuleviku mõistes raugeb hetkel," sõnas Rääk.

Seetõttu panevad kauplused senisest vähem müügile valmistoitu ja hakkavad üle vaatama ka muud sortimenti. Kaaviar küll lettidelt ära ei kao, aga selle lett on tulevikus ilmselt lühem.