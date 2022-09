Analüütik: sügisel ja talvel jaekaubandusel midagi head oodata pole

Kui kütteperioodi saabudes hakkavad inimeste energiaarved suurenema, siis on oodata muutusi ka jaekaubanduses, ütles LHV analüütik Kristo Aab.

Tänavu augustis tarbimine veel kasvas, näitavad statistikaameti andmed. Jaekaubandusettevõtete müügitulu kerkis aastatagusega võrreldes püsivhindades kolm protsenti. Kasvu taga on kütuste müük, mis kerkis 15 protsenti. Ilma selleta ei oleks üldnumber eriti kasvanud.

Ülikiire inflatsioon ei ole seni veel tarbimisharjumisi oluliselt muutnud, kuid analüütikud usuvad, et sügisel ja talvel juhtub see kindlasti.

"Õhkkond on ärev, oodatakse sügist, oodatakse kütteperioodi, mis saab siis, kui inimestel hakkavad väljaminekud seoses kütte- ja energiaarvetega suurenema. Siis me võime ka jaekaubanduses näha suuremaid muutuseid," ütles LHV analüütik Kristo Aab.

"Nüüd on juba viimased paar-kolm kuud ka inimeste säästud, hoiused pankades hakanud kergelt vähenema ehk see puhver on justkui otsa saanud. Ja kui nüüd tulevad juurde kuludena suured energiaarved, siis midagi head sealt kaubandusele kindlasti oodata ei ole," lisas ta.