Mait Klaassen kandideerib Reformierakonna nimekirjas riigikokku

Selle aasta lõpuni maaülikooli rektori ametis olev Klaassen selgitas kandideerimisotsust sellega, et soovib oma kogemusi rakendada Eesti riigi paremaks muutmiseks.

"Eesti ühiskonnas kui ka laiemalt on toimumas väga turbulentsed protsessid. Maailm tervikuna peab lähiaastatel saavutama uue ning jätkusuutliku tasakaalupunkti. Usun, et minu kogemused on suureks kasuks tasakaalustatud, targa ja innovatiivse Eesti kujundamisel," sõnas Klaassen.

Mait Klaassen on Eesti Maaülikooli juhtinud alates 2008. aastast, varem oli ta maaülikooli rektor aastatel 1993–1998. Klaassen on kuulunud nii X kui XI riigikogu koosseisu. Aastatel 1997-1999 oli Klaassen haridusminister.

Reformierakonna liige on Klaassen alates 2017. aasta märtsist.

Kuna Klaassen maaülikooli rektoriks enam ei kandideeri, on välja kuulutatud konkurss uue rektori leidmiseks. Kandidaate rektori kohale saab esitada 10. oktoobrini, rektori valimised toimuvad 28. oktoobril.