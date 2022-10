Maaülikooli rektoriks kandideerijad tahavad kooli nähtavamaks teha

Maaülikooli teadusprorektor, veterinaaria valdkonnas tippteadust teinud Ülle Jaakma ütles, et ülikooli vundament on teadus- ja arendustöö.

"Tugeval teadusel põhineb kvaliteetne õpe ja tugeval teadusel põhineb ka see tarkus, mida me ühiskonnale laiemalt suudame jagada. Aga meil on vaja ka anda kindlust ülikooli poolt ka meie liikmeskonnale, et me nende eest hoolitseme, et leiame võimalusi, kuidas parandada meie palgasüsteemi," rääkis Jaakma.

Metsandusökonoomika professor Paavo Kaimre on varem töötanud maaülikooli mitmel juhtival kohal, sealhulgas õppeprorektorina.

"Arengukava kohaselt meie visioon on olla rahvusvaheliselt tunnustatud ülikool biomajanduse valdkonnas, seda liini tuleb jätkata. Rahvusvaheliselt tunnustatud tähendab muidugi teadlaste rahvusvahelist koostööd, aga see kindlasti tähendab ka meie tegevuse tuntust ka siin, Eestimaal," ütles ta.

Maaülikooli õppeprorektorina töötav Endla Reintam, kelle esitasid rektorikandidaadiks nii põllumajandusinstituut kui ka üliõpilasesindus, tahab samuti fookusesse tuua ülikooli nähtavuse, nii Eesti sees kui ka rahvusvaheliselt.

"Meil on selles osas juba väga hea töö ära tehtud, võiks öelda metsanduse valdkonnas oleme väga kenasti pildil olnud. Aga eks meil on neid valdkondasid veel, siin meie eksperdid, teadustöötajad vajavad natukene tuge. Kindlasti on need keskkonnateemad, elutsükli lähenemine, samuti energeetika, taastuvenergia, loomulikult meie põhiteema põllumajandus, kus on juba päris hea esindatavus, aga kindlasti võiks ja peaks ka rohkem sõna võtma," rääkis Reintam.

Viimasel ajal on maaülikooli teadlased avalikkuses enim võtnud sõna metsanduse teemal – looduskaitsjate jaoks vastuoluliste sõnumitega, et raiemahtusid võiks pigem suurendada kui vähendada. Sama arvamust esindavad ka Endla Reintam ja Paavo Kaimre. Ülle Jaakma bioloogina sel teemal seisukohta ei võta.

"Mulle tundub, et võib-olla tehakse meie metsakasvatusteadlastele ka liiga, sest tõepoolest nad vaatavad metsakasvatust justnimelt majanduslikust vaatevinklist, aga mitte sellepärast, et nad tahaksid ainult metsatööstureid esindada, vaid pigem ma näen, et nad tahavad leida kuskil tasakaalu, mis on majanduse vajaduste tulud, ja teisalt mõistliku loodushoiu ja keskkonnatervise säilitamise vahel. Loomulikult selles osas üksmeelt ei ole, seal vahel olla ongi raske," rääkis Jaakma.

Valimiskogu koguneb rektorit valima 28. oktoobril. Uue rektori ametiaeg algab 1. jaanuaril 2023. aastal ja kestab viis aastat.